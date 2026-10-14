Railway Diwali Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने कम से कम 11 लाख 40 हजार 770 रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दे दी है। इस पर सरकार के 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।

यह सालाना बोनस योग्य नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। मौजूदा बोनस की रकम 17,951 रुपये है, जिसकी गणना 7,000 रुपये की वेतन सीमा और 78 दिन के वेतन के आधार पर की जाती है। यह सीमा 2014-15 से बदली नहीं गई है।

रेलवे कर्मचारियों को अभी क्या मिलता है?

मौजूदा PLB की गणना में 7,000 रुपये की वेतन सीमा और 78 दिन की अवधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 17,951 रुपये का बोनस मिलता है।

इंडियन रेलवेज़ टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन (IRTSA) ने लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता (DA) करने की मांग की है, ताकि यह उनके ऊंचे वेतन स्तर के अनुपात में हो।

एसोसिएशन का तर्क है कि मौजूदा सीमा में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये है। 18,000 रुपये की सीमा के आधार पर, इसने सालाना बोनस को बढ़ाकर कम से कम 46,184 रुपये करने की सिफारिश की है।

भारतीय रेलवे का बेहतर प्रदर्शन

सरकार के अनुसार, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अच्छा प्रदर्शन रहा। रेलवे ने इस दौरान रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की। वहीं, लगभग 7.41 अरब यात्रियों ने रेलवे से सफर किया। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के इसी प्रदर्शन को देखते हुए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है।

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