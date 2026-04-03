Amritsar-Katra Vande Bharat train: रेलवे बोर्ड ने अमृतसर-माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए नए रूट को मंजूरी दे दी है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का रखरखाव और संचालन नॉर्दर्न रेलवे जोन कर रहा है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2025 में हरी झंडी दिखाई थी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस रूट (Amritsar-Katra Vande Bharat Express route)

ट्रेन नंबर 26405/26406 अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस अब जालंधर कैंट के बजाय गुरदासपुर के रास्ते चलेगी। रेलवे बोर्ड ने 23 मार्च को लिखे एक लेटर में कहा, “कनेक्ट नॉर्दर्न रेलवे का लेटर नंबर 1-TT/वंदे भारत/2026, 12 मार्च 2026, जिसमें 26405/26406 अमृतसर- माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को जालंधर कैंट के बजाय गुरदासपुर के रास्ते डायवर्ट करने के बारे में बताया गया है। रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।”

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का यात्रा का समय (Amritsar-Katra Vande Bharat Express Travel Time)

अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी दूरी 05:00 घंटे में तय करेगी। ट्रेन अब शनिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। लेटर में लिखा है, “26405/26406 अमृतसर- माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को गुरदासपुर के रास्ते डायवर्ट करने के साथ-साथ इसके न चलने वाले दिन को मंगलवार के बजाय शनिवार कर दिया गया है।”

अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज (Amritsar-Katra Vande Bharat Train Stoppages)

अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन रास्ते में चार स्टेशनों (बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट और जम्मू तवी) पर रुकेगी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन टाइमटेबल (Amritsar-Katra Vande Bharat Train Timetable)

ट्रेन नंबर 26406 कटरा-अमृतसर वंदे भारत ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) से सुबह 06:40 बजे निकलेगी और रात 11:40 बजे अमृतसर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन अमृतसर से शाम 4:40 बजे निकलेगी और रात 11:45 बजे कटरा पहुंचेगी।

अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन कोच की बनावट (Amritsar-Katra Vande Bharat Train Coach Composition)

गुरदासपुर होकर जाने वाली अमृतसर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 8 कोच होंगे और इसमें दो तरह की सीटिंग अरेंजमेंट (AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार) होगी।

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अगर आप दिल्ली में रहते है और अयोध्या राम लला के दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं। तो यहां खबर आपके काम की है यहां हम आपको दिल्ली से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जानकारी दे रहे हैं। यहां ट्रेन सुबह 6:10AM शुरू होती है और उसी दिन 2:30 बजे अयोध्या पहुंचा देती है। इस तरह आप इस ट्रेन से आप सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट में दिल्ली से अयोध्या का सफर पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाइमिंग, रूट, किराया समेत बाकी डिटेल…