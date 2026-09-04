अगर आप 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं या छोड़ चुके हैं, तो आपके लिए EPF से जुड़ा यह नियम जानना बेहद जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि नौकरी खत्म होते ही EPF पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है, लेकिन वास्तविक नियम इससे अलग हैं।

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के अनुसार, अगर आप 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ते हैं, तो आपके EPF अकाउंट पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रह सकता है, बशर्ते EPF नियमों के तहत जरूरी शर्तें पूरी हों। आइए समझते हैं…

नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद आपके EPF बैलेंस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा?

X पर EPFO ​​की पोस्ट के अनुसार, 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। पोस्ट में कहा गया है कि उसके बाद EPF अकाउंट इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा।

मौजूदा EPFO ​​गाइडेंस के अनुसार, अगर आप 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ते हैं और अपना जमा पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपके EPF बैलेंस पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रह सकता है।

कब इनऑपरेटिव हो जाता है EPF अकाउंट?

जब रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी रूप से बसने या मृत्यु के बाद तीन साल तक उसमें EPF का योगदान (कंट्रीब्यूशन) नहीं आया हो तब अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है ।

क्या इनऑपरेटिव EPF अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा?

नहीं। हालांकि, EPFO ​​FAQ के अनुसार, अभी सभी ऑपरेटिव EPF अकाउंट पर मेंबर की 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता है।

नौकरी छोड़ने के बाद कब तक मिलता रहेगा ब्याज?

55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी का EPF खाता रिटायरमेंट के 36 महीने बाद इनऑपरेटिव हो जाता है। इसके बाद खाते में जमा रकम पर आगे ब्याज नहीं मिलता।

हालांकि, अगर कोई कर्मचारी 55 साल से पहले ही (जैसे 50 साल की उम्र में) अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो जाता है, तो भी उसे 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा।

EPFO के FAQ के मुताबिक, कर्मचारी का EPF अकाउंट 58 साल की उम्र पूरी होने पर ही इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) माना जाता है।

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