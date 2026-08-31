भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 की अवधि में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के 6.9% के मुकाबले बढ़ोतरी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7% के अनुमान से 0.8% ज्यादा है।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) यानी स्थिर कीमतों पर GDP का अनुमान 81.36 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2025-26 की इसी तिमाही में यह 75.46 लाख करोड़ रुपये था; इससे 7.8 प्रतिशत की विकास दर का पता चलता है।

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मंत्रालय ने कहा, “वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति बनी हुई है।”

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में नॉमिनल GDP यानी मौजूदा कीमतों पर GDP का अनुमान 88.27 लाख करोड़ रुपये है, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह 80 लाख करोड़ रुपये था; इससे 10.3 प्रतिशत की विकास दर का पता चलता है।

विकास के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवाएं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी हुई हैं। तृतीयक क्षेत्र में वास्तविक रूप से 10% की वृद्धि हुई, जिसमें वित्तीय, अचल संपत्ति, आईटी और पेशेवर सेवाओं का योगदान 12.1% रहा।

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व्यापार, होटल, परिवहन और संचार संबंधी सेवाओं में 8.5% की वृद्धि हुई, जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

द्वितीयक क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र का सकल बाजार मूल्य (GVA) 9.2% बढ़ा, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और उपयोगिता सेवाओं में 8.9% की वृद्धि हुई, जबकि निर्माण क्षेत्र में 7.7% की वृद्धि हुई।

प्राथमिक क्षेत्र कमजोर रहा, जिसमें 2.9% की वृद्धि हुई। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 3.6% की वृद्धि हुई, जबकि खनन और उत्खनन में 2.4% की गिरावट आई।

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