त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए मुंबई से राजस्थान के धौलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस और धौलपुर के बीच चलेगी।

यह ट्रेन 7 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों से आने-जाने वाले यात्रियों को सफर के लिए एक और विकल्प मिलेगा। ट्रेन कहां-कहां रुकेगी और इसका पूरा शेड्यूल क्या है, आइए जानते हैं…

7 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस से चलेगी ट्रेन

ट्रेन नंबर 09023 बांद्रा टर्मिनस से धौलपुर के लिए 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को सुबह 10:10 बजे धौलपुर पहुंचेगी।

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8 अक्टूबर को धौलपुर से होगी वापसी

वापसी में ट्रेन नंबर 09024 धौलपुर से बांद्रा टर्मिनस के लिए 8 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे चलेगी। यह ट्रेन अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को शाम 4:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

किन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन?

पूजा स्पेशल ट्रेन प्रमुख ठहरावों में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी, आगरा कैंट और धौलपुर शामिल है।

इस रूट से मुंबई और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ रास्ते में आने वाले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को भी अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।

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त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

त्योहारी सीजन में मुंबई से राजस्थान और उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे समय में स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने में मदद करती हैं।

09023/09024 पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन बांद्रा टर्मिनस और धौलपुर के बीच किया जाएगा। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन का अंतिम समय, ठहराव, कोच संरचना और टिकट उपलब्धता रेलवे के आधिकारिक स्रोत से जांच लेने की सलाह दी जाती है।

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भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…