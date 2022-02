Union Budget 2022: प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे 80 लाख मकान, बजट में 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए

Union Budget 2022 Latest News in Hindi: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 80 लाख पीएम आवास का निर्माण होगा। जिसके लिए सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटिक की है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY केंद्र सरकार के अलग-अलग मिशनों में सबसे प्रमुख है।

Budget 2022 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में सीतारमण ने पीएम आवास योजना के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 80 लाख पीएम आवास का निर्माण होगा। जिसके लिए सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटिक की है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY केंद्र सरकार के अलग-अलग मिशनों में सबसे प्रमुख है। इसके तहत केंद्र सरकार ने साल 2022 तक जब देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तब तक सबको आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।

पीएम आवास योजना में ऐसे करें अप्लाई

>> आपको सबसे पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in ओपन करनी होगी।

>> होम पेज पर ‘Citizen Assessment’ में मौजूद ‘Benefits under other 3 components’ पर क्लिक करें।

>> ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ टाइटल के साथ पेज ओपना होगा, यहां आधार नंबर दर्ज कर ‘Check’ बटन दबाएं।

>> इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म यानी ऑनलाइन फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

>> आपके सामने जो फॉर्म खुलकर आएगा उसमें मांगी गई जानकारियों को सावधानी के साथ भरें मसलन लाभार्थी का नाम, मोबाइल नम्बर,ई-मेल, सभी व्यक्तिगत जानकारी, इनकम स्टेटमेंट , बैंक खाता आदि।

>> अब कैप्चा कोड दर्ज कर ‘Save’ पर क्लिक कर दें। चाहे तो फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लें।

पीएम आवास में दिक्कत पर यहां करें शिकायत – अगर आप इस योजना के तहत शिकायत करना चाहते हैं और इस योजना से संबधित अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत की सुविधा दी जाती है। आप सीधे कार्यालय जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत होने के 45 दिनों के अंदर आपकी समस्‍याओं का निदान किया जाता है। वहीं अगर आप इस संबंध में और ज्‍यादा जानकारी या कंप्‍लेंट करना चाहते हैं तो प्रखंड विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत – पीएम आवास योजना के तहत ऑनलाइन सुविधा भी दी जाती है। ऐसे में प्‍ले स्‍टोर पर मौजुद पीएम आवास योजना ऐप को डाउनलोड कर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो ऐप के माध्‍यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगइन आईडी बनानी होगी। यहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा उस पर ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करके आप लॉगइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट के माध्‍यम से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वहीं अगर आप किसी तरह की सहायता चाहते हैं या इस योजना के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप पीएम आवास योजना के टोल फ्री नंबरों 1800-11-3377; 1800-11-3388; 1800-11-6163 पर कॉल कर सकते हैं।