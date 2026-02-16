वस्तुओं के थोक मूल्य पर आधारित महंगाई की दर में लगातार तीसरे महीने बढ़त जारी रही, जनवरी में यह 1.81% पर पहुंच गई। यह बढ़ोतरी महीने-दर-महीने के आधार पर खाने-पीने की चीजों, नॉन-फूड आर्टिकल्स और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी मिली।

पिछले साल जनवरी में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित इन्फ्लेशन 2.51% थी, जबकि पिछले महीने (दिसंबर 2025) में यह 0.83% थी। उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा, ” जनवरी 2026 में थोक महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह मूल धातुओं के विनिर्माण, अन्य विनिर्माण, गैर-खाद्य चीजों, खाद्य वस्तुओं तथा वस्त्रों आदि की कीमतों में वृद्धि रही।”

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 1.55 प्रतिशत रही जबकि दिसंबर में इसमें 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सब्जियों के मामले में जनवरी में महंगाई दर 6.78 प्रतिशत रही जबकि दिसंबर में इसमें 3.50 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

विनिर्मित उत्पादों में थोक महंगाई जनवरी में बढ़कर 2.86 प्रतिशत हो गई जो दिसंबर में 1.82 प्रतिशत थी। गैर-खाद्य उत्पादों की श्रेणी में महंगाई जनवरी में तेज उछाल के साथ 7.58 प्रतिशत पहुंच गई जबकि दिसंबर में यह 2.95 प्रतिशत थी। ईंधन एवं बिजली क्षेत्र में महंगाई दर में गिरावट जारी रही। यह जनवरी में यह 4.01 प्रतिशत रही जो दिसंबर में 2.31 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की खुदरा महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 2.75 प्रतिशत हो गई।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों के निर्धारण के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का आधार बनाता है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक नीतिगत दर रेपो में 1.25 प्रतिशत की कटौती है जो अब 5.5 प्रतिशत है।

दिसंबर 2025 में यह 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गई थोक महंगाई

दिसंबर 2025 में थोक महंगाई में लगातार दूसरे महीने तेजी देखने को मिली थी और यह 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। खाद्य पदार्थों, गैर-खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में मासिक आधार पर बढ़ोतरी से इसमें तेजी दर्ज की गई थी।

भाषा के इनपुट के साथ

यहां भी पढ़ें: DA Hike: केंद्र कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, होली से पहले हो सकता है ऐलान

यहां भी पढ़ें: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज… होली से पहले 2 महीने का एरियर, जानें कितना मिल सकता है न्यूनतम डीए