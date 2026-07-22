भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी निवेश और विदेश में पैसे भेजने से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका मकसद मौजूदा नियमों को आसान और ज्यादा स्पष्ट बनाना है।

अगर ये नए नियम लागू होते हैं, तो विदेशी निवेश की प्रक्रिया आसान हो सकती है और विदेश में पैसे भेजने से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल यह सिर्फ ड्राफ्ट है और RBI ने 31 अगस्त 2026 तक इस पर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि यह कदम केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई उस घोषणा के बाद उठाया गया है जिसमें विदेशी निवेश के लिए अधिक आधुनिक और यूज़र-फ्रेंडली फ्रेमवर्क बनाने के मकसद से मौजूदा ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019’ (NDI नियम) की व्यापक समीक्षा करने की बात कही गई थी।

आखिर क्या है FEMA?

FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999। यह कानून भारत में विदेशी मुद्रा, विदेश से निवेश (FDI), विदेश में निवेश और विदेश पैसे भेजने जैसे सभी लेनदेन को नियंत्रित करता है।

ड्राफ्ट में क्या-क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

विदेशी निवेश के नियम होंगे आसान

केंद्रीय बैंक का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अलग-अलग नियमों को एक जगह लाना और निवेशकों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ज्यादा स्पष्ट बनाना है। इससे भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

विदेश में गिफ्ट भेजने की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

ड्राफ्ट के मुताबिक, विदेश में रहने वाले करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट के रूप में भेजी जाने वाली राशि की सीमा 50,000 डॉलर से बढ़ाकर 2.5 लाख डॉलर करने का प्रस्ताव है।

‘Foreign Control’ की नई परिभाषा

RBI ने ड्राफ्ट में ‘Foreign Control’ की परिभाषा भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया है।

RBI ने कहा कि व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसने अपनी वेबसाइट पर ‘विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2026’ का ड्राफ्ट रखा है और सभी स्टेकहोल्डर्स से राय और फीडबैक मांगा है।

सेंट्रल बैंक ने कहा कि ड्राफ्ट पर राय RBI वेबसाइट के “Connect 2 Regulate” सेक्शन के जरिए या 31 अगस्त, 2026 तक ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है, जिसमें सब्जेक्ट लाइन “Feedback on Draft Foreign Investment Rules” होनी चाहिए।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

विदेश में रहने वाले करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट भेजने के नियम आसान हो सकते हैं। कंपनियों के लिए विदेशी निवेश जुटाने की प्रक्रिया पहले से आसान हो सकती है। हालांकि, आम लोगों के लिए अभी कोई नियम लागू नहीं हुआ है क्योंकि यह केवल ड्राफ्ट है। अंतिम नियम सुझाव मिलने के बाद ही जारी किए जाएंगे।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…