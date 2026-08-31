Plastic Notes: भारतीय और विदेशी फर्मों ने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए बोली लगाई है। इसे देश में कम मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (P) लिमिटेड (BRBNMPL) द्वारा जारी ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) के जवाब में (जिसमें 18 अगस्त की डेडलाइन तय की गई थी) कम से कम दो विदेशी पॉलीमर करेंसी बनाने वालों और UK बैंकनोट बनाने वाली कंपनी डे ला रू के साथ पार्टनरशिप में एक भारतीय सबस्ट्रेट बनाने वाले ने अपनी बोलियां लगाई हैं।

पॉलिमर बैंकनोट की भविष्य की सप्लाई की सेंसिटिविटी को देखते हुए, कंपनियों को एक इंटीग्रिटी पैक्ट; एक कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट; एक नो-एजेंट पैक्ट और एक अंडरटेकिंग भरने के लिए कहा गया है कि वे भारत में अपने ऑपरेशन को चीन और पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन से फायरवॉल करेंगे।

बिड लगाने वालों को यह भी सर्टिफाई करना होगा कि BRBNMPL को सप्लाई करने के लिए उनके पॉलीमर सबस्ट्रेट में कोई एनिमल टैलो कंटेंट या उसका DNA नहीं होगा।

यूके जैसे देशों में बैंकनोट में एनिमल टैलो की मौजूदगी को लेकर विवाद, भारत में पॉलीमर करेंसी शुरू करने को लेकर RBI की हिचकिचाहट का एक कारण माना जा रहा है।

BRBNMPL ने अपने EOI डॉक्यूमेंट्स में एक “तुरंत” जरूरत पर जोर दिया है और इंडियन बैंकनोट प्रिंट करने के लिए लगभग 68,000 रीम पॉलीमर सबस्ट्रेट की जरूरत बताई है। हर रीम में पॉलीमर फिल्म की 500 शीट होनी चाहिए और बिड के साथ सैंपल दिए जाने चाहिए।

सैंपल को अलग-अलग क्लाइमेट जोन में टेस्ट किया जाएगा और जो एलिजिबल पाए जाएंगे, उन्हें फ़ाइनल BRBNMPL टेंडर के लिए अप्लाई करने की इजाजत दी जाएगी।

डेडलाइन से पहले पब्लिश हुए एक करिगेंडम में, BRBNMPL ने साफ किया कि बिड लगाने वालों को इस “क्वालिफाइंग” स्टेज पर अपनी वित्तीय स्थिति का सबूत देने की जरूरत नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पता चला है कि पॉलीमर सबस्ट्रेट EOI की दौड़ में कॉस्मो फर्स्ट है, जो BOPP (बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन) का सबसे बड़ा भारतीय एक्सपोर्टर है और डे ला रू का एक बड़ा सप्लायर है।

दुनिया का सबसे बड़ा बैंकनोट सप्लायर, UK में हेडक्वार्टर वाली डे ला रू का दावा है कि उसने कई देशों को पॉलीमर ऑप्शन अपनाने में मदद की है, जो उसके अनुसार ज्यादा साफ, ग्रीन, ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ है।

जानकार लोगों का कहना है कि कॉस्मो फर्स्ट ने करेंसी बनाने वाली बड़ी कंपनी को अपने “टेक्निकल पार्टनर” के तौर पर लिस्ट किया है, जो BRBNMPL की जरूरत के हिसाब से अपने पॉलीमर सबस्ट्रेट में सिक्योरिटी फीचर देगी।

दूसरी विदेशी बड़ी कंपनी (जिसके बारे में पता चला है कि उसने बोली लगाई है) वह ऑस्ट्रेलिया की CCL सिक्योर है, जो पॉलीमर बैंकनोट सप्लाई में एक और पायनियर है। CCL सिक्योर अभी 40 सेंट्रल बैंकों को पॉलीमर सॉल्यूशन सप्लाई करती है। यह नकली नोटों को रोकने के लिए फीचर बताती है और दावा करती है कि ये बैंकनोट कॉटन-बेस्ड करेंसी पेपर से छह गुना ज्यादा चलते हैं।

CCL सिक्योर वेबसाइट बताती है कि यह देशों को कॉटन पल्प से बने पॉलीमर बेस्ड और पारंपरिक करेंसी पेपर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के लिए सॉल्यूशन देती है। कहा जा रहा है कि RBI अभी भारत के लिए यही प्रपोज कर रही है, जिसमें पॉलीमर बैंकनोट शुरू में 10 रुपये और 20 रुपये के होंगे।

वियतनाम उन देशों में से था जो CCL सिक्योर से पॉलीमर सबस्ट्रेट इंपोर्ट करते थे, लेकिन तीन साल पहले हनोई की एक प्राइवेट कंपनी, Q&T हाई-टेक पॉलीमर कंपनी लिमिटेड ने देश में बैंक नोट सप्लाई करना शुरू कर दिया, और कहा कि कॉटन पेपर करेंसी की तुलना में 78% लाइफ़साइकल सेविंग है। कंपनी वियतनाम से बाहर भी अपना कारोबार बढ़ा रही है और इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार, उसने BRBNMPL EOI के लिए भी बोली लगाई है।

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समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, आरबीआई गवर्नर ने संजय मल्होत्रा हाल ही में कहा, ”अगर सभी योजनाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो हमारा लक्ष्य है कि ये नोट अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएं।” यहां पढ़ें पूरी खबर…