भारत सरकार कई देशों के साथ अपनी बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) को नए सिरे से तैयार कर रही है। इसका मकसद विदेशी निवेश से जुड़े विवादों के लिए स्पष्ट और संतुलित नियम तय करना है।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई संधियों में तीन प्रमुख सिद्धांतों पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से पहले स्थानीय कानूनी उपायों का इस्तेमाल, टैक्स मामलों को बाहर रखना और कुछ विशेष निवेश प्रावधानों को सीमित करना शामिल है।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने बताया कि BIT मॉडल के साथ अलग-अलग मुद्दों पर हाल की बहस के बीच, केंद्र दूसरे देशों के साथ जुड़ाव के हिसाब से उन्हें बनाने पर विचार कर रहा है, चल रही बातचीत के बीच कुछ देशों के लिए लोकल रेमेडी के लिए एक साल का कूलिंग विंडो भी सोचा जा रहा है।

सूत्र ने कहा, “हमें अपने देश की सॉवरेनिटी, अपनी पार्लियामेंट की शक्तियों की रक्षा करनी है। इसलिए, सीधे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाकर लोकल रेमेडीज़ को खत्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम भारत के लीगल सिस्टम में लोकल रेमेडीज के लिए कम से कम दो साल की टाइमलाइन देख रहे हैं। साथ ही, चल रही बातचीत इस ओर झुक रही है कि इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स में रैचेटिंग या मोस्ट-फेवर्ड नेशन का कोई क्लॉज न हो। टैक्सेशन को भी इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स से अलग रखा जाएगा।”

इन्वेस्टर्स के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए BITs बहुत जरूरी हैं क्योंकि वे एक-दूसरे के देशों में पैसा लगाते हैं। अभी सरकार दिसंबर 2015 में मंजूर और जनवरी 2016 में अपनाए गए BIT मॉडल को फॉलो करती है, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले घरेलू रेमेडीज को खत्म करने का आदेश देता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या लोकल रेमेडीज क्लॉज, जो देश के 2016 से पहले के BIT मॉडल में नहीं था, इन्वेस्टर्स के लिए रुकावट पैदा करता है, सोर्स ने कहा कि भारत ने डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स के लिए जोर दिया है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से पहले उस रास्ते को देखना होगा, जिसमें सभी देशों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है और इससे अपनी मर्ज़ी से फैसले हो सकते हैं।

पहले के 1993 के BIT में बदलाव वोडाफोन और केयर्न जैसी ग्लोबल बड़ी कंपनियों द्वारा सरकार के खिलाफ अलग-अलग टैक्स विवादों में कई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की वजह से भी हुए थे। 2025-26 के बजट में 2016 के मॉडल को ज्यादा इन्वेस्टर-फ्रेंडली बनाने और लगातार विदेशी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसे बदलने का अनाउंसमेंट किया गया था।

फरवरी 2025 में, दिल्ली में इंटरनेशनल कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी आर्बिट्रेशन में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि BIT को अलग से हैंडल किया जाना चाहिए और टैक्सेशन जैसे पॉलिसी मेकिंग के एलिमेंट्स में एक्सपर्टाइज़ रखने वाले स्पेशलिस्ट्स द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से अलग से नेगोशिएट किया जाना चाहिए।

सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले, लड़ने वाली पार्टियों को मौजूद लोकल उपायों को देखने के लिए काफी समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह होस्ट देश के लिए जरूरी है।

इस साल 21 मई को, सीनियर इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने द इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपने कॉलम में लिखा था कि भारत के BIT में “सबसे नुकसानदायक प्रोविजन” यह जरूरत थी कि “विदेशी निवेशक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल करने से पहले पांच साल तक लोकल उपायों का इस्तेमाल करें”।

उन्होंने लिखा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि BIT फ्रेमवर्क का रिव्यू किया जाएगा और एक नया वर्शन रिलीज किया जाएगा। रिफॉर्म रिलीज का अभी भी इंतजार है। अंदाजा है कि बेसिक आर्किटेक्चर नहीं बदला है सिवाय इसके कि पांच साल के वेटिंग पीरियड को घटाकर ‘सिर्फ’ तीन साल कर दिया गया है। और पहले भारतीय कोर्ट से निपटने की ज़रूरत जो 2015 से पहले के BIT नॉर्म्स से अलग है शायद बनी रहेगी।”

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने 23 मई को इस अखबार में अपने एक कॉलम के साथ भल्ला के लेख का जवाब दिया था, जिसमें कहा गया था कि एकेडमिक रिकॉर्ड में FDI इनफ्लो पर BITs का कम या कोई असर नहीं पाया गया है। CEA ने कहा था, “…इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में छपी भारत की जांच करने वाली एक स्टडी सिंह, श्रीति, और उर्ध्वरेशे (2022) — में पाया गया कि अलग-अलग BIT साइन करने से FDI इनफ्लो पर असर नहीं पड़ता; जो मायने रखता है वह है ट्रीटीज़ का कुल स्टॉक, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के एक पूरे सिस्टम का संकेत देता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि इन्वेस्टमेंट के माहौल में लगातार सुधार की जरूरत है और BIT फ्रेमवर्क में बदलाव अधूरा है।

भल्ला ने 2 जून को फिर लिखा, जिसमें स्थिति की तुलना इंडोनेशिया के 2014 में अपने मौजूदा BITs को खत्म करने और एक नए मॉडल के साथ फिर से शुरू करने के फैसले से की। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया ने विदेशी माइनिंग कंपनियों के खिलाफ केस जीते हैं और दो नए BIT साइन किए हैं, जिनमें से एक सिंगापुर के साथ है: सिर्फ 12 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड, जिसके बाद तीन जजों का पैनल और दोनों की सहमति से एक जज होगा, जो किसी भी देश का नागरिक नहीं होना चाहिए।

भल्ला ने लिखा, “इंडोनेशिया की 12 महीने के कूलिंग पीरियड की ज़रूरत के उलट, भारतीय BIT में 60 महीने लगते थे। किसी भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के शुरू होने से पहले भारतीय अदालतों में साठ महीने लगते थे। यह कोई सुधार नहीं था – यह छंटनी थी।”

अधिकारियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) के ट्रेडिशनल आर्बिट्रेशन मॉडल से हट गए हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया-UAE इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में देश ISDS के बजाय स्टेट-टू-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (SSDS) के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पर चले गए।

2016 के मॉडल से पहले, भारत ने 1993 के BIT मॉडल और 2003 में बदले गए मॉडल के आधार पर 83 देशों के साथ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थीं। इनमें से 74 को मंजूरी दी गई थी। मार्च 2023 में पार्लियामेंट में शेयर किए गए सरकारी डेटा के मुताबिक, इन 74 बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में से 68 देशों को 2016 मॉडल के आधार पर फिर से बातचीत करने की रिक्वेस्ट के साथ टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया गया था।

अप्रैल 2025 के लोकसभा के एक जवाब से पता चला कि रिवाइज्ड 2016 मॉडल के बाद से, इंडिया ने बेलारूस, किर्गिज़ रिपब्लिक के साथ BITs, ब्राज़ील, UAE और उज़्बेकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेशन ट्रीटी (ICFT) साइन की है। UAE के साथ BIT में, लोकल रेमेडीज के खत्म होने का टाइम पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि इंडिया ताइपे एसोसिएशन और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के बीच एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी साइन किया गया है।

यह भी पढ़ें: एथेनॉल ईंधन क्या है और कैसे बनता है?

देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का दायरा लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा व प्रदूषण कम करने के अहम उपाय के रूप में देख रही है। यही वजह है कि एथेनॉल उत्पादन और एथेनॉल ब्लेंडिंग दोनों पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,953 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष हो चुकी है।

लेकिन आखिर एथेनॉल क्या होता है, इसे किन फसलों से बनाया जाता है। आइए समझते हैं…