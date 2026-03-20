Petrol Price Hike: अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसी बीच, तेल कंपनियों ने शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में तत्काल प्रभाव से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी।

BPCL के Speed, HPCL के Power और IOCL के XP95 की कीमतें 2.09 रुपये से 2.35 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। हालांकि, फिलहाल रेगुलर पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Premium petrol in India becomes costlier by up to Rs 2.35 from March 20, 2026

Prices of BPCL’s Speed, HPCL’s Power, and IOCL’s XP95 increased by Rs 2.09–Rs 2.35 per litre.

However, there is no change in the price of regular petrol at present. — ANI (@ANI) March 20, 2026

HPCL और अन्य OMC पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का प्रभाव

कीमतों में यह तेजी ऐसे समय में हुई है जब भारत को अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे मध्य पूर्व संघर्ष के कारण तेल आपूर्ति में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी कर दी गई है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति मार्ग है।

कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के आसपास बनी हुई हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने HPCL के वित्त वर्ष 2027 के ईबीआईटीडीए अनुमानों में लगभग 45-47% की कटौती की है और चेतावनी दी है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो आय में काफी गिरावट आ सकती है।

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