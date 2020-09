पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 12 लाख किसानों को अब तक छठी किस्त मिल चुकी है। अगस्त से नवंबर के दौरान यह रकम ट्रांसफर की जानी है। फिलहाल 11 करोड़ से ज्यादा किसानों का पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अप्रैल से जुलाई के दौरान 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा किसानों को 5वीं किस्त मिली थी। ऐसे में स्पष्ट है कि इस बार कम से कम 10.5 करोड़ किसानों के खाते में स्कीम की छठी किस्त की रकम ट्रांसफऱ होगी। इस योजना के तहत साल में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये का प्रावधान है। यदि आपके खाते में अब तक छठी किस्त की रकम नहीं आई है तो आप आसानी से स्टेटस जान सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है तरीका…

– पीएम किसान योजना की अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको दाईं ओर Farmers Corner में दिए गए विकल्प Beneficiary Status पर क्लिक करना होगा।

– इसके बाद नया पेज खुलने पर आपको तीन विकल्प मिलेंगे- आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। इनमें से किसी एक विकल्प को दर्ज करने के बाद आपको Get Data पर क्लिक करना होगा।

– विकल्प दर्ज करते ही नया पेज खुलेगा, जिसमें सारी डिटेल मौजूद होगी। यहां आप जान सकेंगे कि आपकी पेमेंट का स्टेटस क्या है। यदि आपकी पेमेंट रुकी हुई है तो वह भी जानकारी मिलेगी और इसका कारण क्या यह भी पता चलेगा।

– आपका बैंक खाता ऐक्टिव है या फिर नहीं या आपकी पेमेंट अटकी है तो उसका कारण क्या है। यह जानकारी मिलेगी। यहां डिटेल जानने के बाद आप आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं और उसके बाद आपकी पेमेंट आने लगेगी।

किसी भी समाधान के लिए Help Desk से यूं मिलेगी मदद: इसके अलावा किसी भी समस्या के समाधान के लिए अब आप ऑनलाइन ही अपनी ऐप्लिकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर ही दिए गए Help Desk के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां आपको Application of Grievance Registration Form में आधार नंबर, अकाउंट नंबर या फिर स्कीम के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद Get Data पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी ऑनलाइन ऐप्लिकेशन दर्ज करनी होगी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो