PM Kisan Samman Nidhi Yojana 23vi Kist Kab Aayegi LIVE Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए कल बड़ा दिन है। पीएम मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली से किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे।

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। 23वीं किस्त के तहत भी करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेजी जाएगी।

हालांकि, जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी है, उनकी किस्त अटक सकती है। 23वीं किस्त से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, किस्त जारी होने के समय और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। PM Kisan 23rd Installment LIVE से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

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