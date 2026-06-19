PM Kisan Samman Nidhi Yojana 23vi Kist Kab Aayegi LIVE Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए कल बड़ा दिन है। पीएम मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली से किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। 23वीं किस्त के तहत भी करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेजी जाएगी।
हालांकि, जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी है, उनकी किस्त अटक सकती है। 23वीं किस्त से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, किस्त जारी होने के समय और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। PM Kisan 23rd Installment LIVE से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…
कैसे करें पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी?
पीएम किसान की लिस्ट में कैसे करें अपना नाम चेक
आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना है और Beneficiary List पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें। उस गांव में जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, सभी के नाम की लिस्ट खुल जाएगी। यह आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।
किन किसानों के अटक सकते हैं 23वीं किस्त के पैसे
जिन पीएम किसान के लाभार्थियों ने e-KYC नहीं कराया है, उनकी पीएम किसान की अगली किस्त अटक सकती है।
कल आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त
आगामी 20 जून को पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी साझा की गई है।