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PM Kisan Samman Nidhi Yojana 23vi Kist Kab Aayegi LIVE Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए कल बड़ा दिन है। पीएम मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल के हुगली से किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे।

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। 23वीं किस्त के तहत भी करोड़ों किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेजी जाएगी।

हालांकि, जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या भूमि सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी है, उनकी किस्त अटक सकती है। 23वीं किस्त से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, किस्त जारी होने के समय और स्टेटस चेक करने की पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी। PM Kisan 23rd Installment LIVE से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates
17:14 (IST) 19 Jun 2026

कैसे करें पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी?

  • आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज में दिखाई दे रहे Farmers Corner में जाए।
  • यहां e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी भेजें।
  • अपना रजिस्टर्ड नंबर पर आएं ओटीपी को दर्ज करें और सब्मिट करें।
  • प्रोसेस होने के बाद आपके स्क्रीन पर e-KYC सफल होने का मैसेज मिलेगा।
    • 16:04 (IST) 19 Jun 2026

    पीएम किसान की लिस्ट में कैसे करें अपना नाम चेक

    आपको सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाना है और Beneficiary List पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें। उस गांव में जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, सभी के नाम की लिस्ट खुल जाएगी। यह आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।

    16:04 (IST) 19 Jun 2026

    किन किसानों के अटक सकते हैं 23वीं किस्त के पैसे

    जिन पीएम किसान के लाभार्थियों ने e-KYC नहीं कराया है, उनकी पीएम किसान की अगली किस्त अटक सकती है।

    16:03 (IST) 19 Jun 2026

    कल आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त

    आगामी 20 जून को पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी साझा की गई है।