पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के 8,80,68,114 किसानों के खाते में छठी किस्त की राशि जा चुकी है। अगस्त से नवंबर तक के लिए मिलने वाली इस किस्त के तहत 10.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस बार यह राशि मिलनी है। यह आंकड़ा स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक सबसे अधिक होगा। इससे पहले अप्रैल-जुलाई की किस्त 10,45,00,137 किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। तब से अब तक बड़ी संख्या में नए किसानों ने पंजीकरण कराया है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस बार और अधिक किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे पहले चौथी किस्त के तहत 8,92,85,941 किसानों को 2,000 रुपये की रकम मिली थी।

इस तरह से छठी किस्त की रकम अब भी करीब 2 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होना बाकी है। यदि आपकी किस्त भी अब तक खाते में नहीं पहुंची है तो आप बेहद आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं, क्या है इसका तरीका…

– आपको पीएम किसान योजना के लिंक https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको दाईं तरफ दिए Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करना होगा।

– नया पेज खुलने के बाद आपके सामने तीन विकल्प होंगे। आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर या फिर स्कीम के तहत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज कर आप अपना स्टेटस जान सकते हैं।

– बैंक अकाउंट नंबर, आधार या मोबाइल नंबर दर्ज कर Get Data पर क्लिक करना होगा। आपके सामने किस्त की जानकारी खुलकर आ जाएगी।

– अगर स्क्रीन पर ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ जैसा कोई मैसेज दिखाई दे तो इसका मतलब आपके अकाउंट में किस्त ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है और खाते में पैसा पहुंच जाएगा।

– यदि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि पाई गई है या फिर आधार कार्ड लिंक न होने के चलते ऐसा हुआ है तो उसका जिक्र भी यहां दिया होगा।

– यही नहीं यदि आपने पीएम किसान योजना के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए New Farmer Registration पर क्लिक करना होगा और आगे की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

