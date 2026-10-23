PM Kisan 24th Installment Date : पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने योजना की 24वीं किस्त जारी करने की तारीख बता दी है। इससे देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।

सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किस्त जारी होने की तारीख की जानकारी दी है।

इन दिन जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त

सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। इसके तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

Direct Support, Stronger Farmers!



Mark your calendar! The 24th instalment of PM-KISAN is set to be released on 30th October 2026, empowering our Annadatas with continued financial support.#PMKISAN #PMKISAN24thInstalment #pmkisan #agrigoi pic.twitter.com/rMOXj7R9NP — PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) October 23, 2026

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