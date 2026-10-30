PM Kisan Samman Nidhi Yojana 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के लिए गुड न्यूज है। आज पीएम मोदी इस योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे 9.34 करोड़ लाभार्थी किसानों को 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे।

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में पात्र किसान परिवारों को 4.47 लाख करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

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