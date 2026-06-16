प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। आगामी 20 जून को पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

पीएम किसान योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी साझा की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार देश के किस स्थान से किसानों के खातों में यह राशि जारी करेंगे, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है।

बता दें पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को आई थी। तब पीएम ने गुवाहाटी से किसानों के खाते में पैसा भेजा था। उन्होंने 22वीं किस्त के रूप में 9 करोड़ 46 लाख 15 हजार 309 किसानों के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की थी।

इन किसानों के अटक सकते हैं 23वीं किस्त के पैसे

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि बिना फार्मर आईडी के पीएम किसान समेत किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि फार्मर आईडी बनवाने के लिए अभी 30 जून तक का समय दिया गया है।

ऐसे में संभव है कि इस बार उन किसानों को राहत मिल जाए, जिनका अभी तक फार्मर आईडी नहीं बना है। लेकिन जिन पीएम किसान के लाभार्थियों ने e-KYC नहीं कराया है, उनकी पीएम किसान की अगली किस्त अटक सकती है।

पीएम किसान की लिस्ट में कैसे करें अपना नाम चेक

अगर आप पीएम किसान योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पोर्टल पर जाना है और Beneficiary List पर क्लिक करना है।

इसके बाद आपको राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें। उस गांव में जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, सभी के नाम की लिस्ट खुल जाएगी। यह आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: जब दुनिया में कच्चा तेल सस्ता था, तब भारत में पेट्रोल-डीजल कितने में बिक रहा था?

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…