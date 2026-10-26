धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों के मौके पर कई भारतीय परिवार सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट खरीदते हैं। कुछ लोग सोने को पहनने के लिए खरीदते हैं, तो कुछ इसे भविष्य के लिए पैसे बचाने और निवेश का एक अच्छा विकल्प मानते हैं।

हालांकि, सोने में निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गहने या सोने के सिक्के ही खरीदें। आज के समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) जैसे कई विकल्प भी मौजूद हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं…

धनतेरस और दिवाली पर सोने में निवेश करने के 5 तरीके

धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस त्योहार पर सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए 5 तरीके अपना सकते हैं।

फिजिकल गोल्ड

कई लोग धनतेरस पर ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जो लोग बिना किसी डिजाइन वाली ज्वेलरी खरीदे सोने में निवेश करना चाहते हैं, वे सोने के सिक्के या बार चुन सकते हैं। सोने की ज्वेलरी को खास मौकों पर पहना जा सकता है और अगली पीढ़ियों को भी दिया जा सकता है। हालांकि, अगर आप सोने की ज्वेलरी में निवेश कर रहे हैं, तो ज्वेलरी की कीमत में उसके डिजाइन या बनावट की लागत भी शामिल होती है।

इसके साथ ही आपको सोने और उसे बनाने के खर्च पर जीएसटी भी देना पड़ता है। भविष्य में अगर आप अपनी ज्वेलरी बेचना चाहें, तो हो सकता है कि आपको इन अतिरिक्त खर्चों की पूरी कीमत वापस न मिले। इसलिए, अगर आप निवेश के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं, तो इन खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड

गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड और सोने से जुड़े अन्य साधनों में निवेश करते हैं। इन्हें डीमैट अकाउंट के जरिए शेयर बाजार से खरीदा जा सकता है। ये शुद्ध सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के समय के दौरान इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है।

डिजिटल गोल्ड

डिजिटल गोल्ड के जरिए आप सिर्फ 1 रुपये से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, इसलिए आपको सोने के सिक्के या गहने खरीदने की जरूरत नहीं होती। पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप्स के जरिए आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ी-थोड़ी रकम लगाकर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें खरीदा गया सोना डिजिटल रूप में आपके नाम पर रखा जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)

SGB सरकारी प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज) हैं, जिनकी कीमत सोने के ग्राम के हिसाब से तय होती है। ये फिजिकल गोल्ड रखने का एक विकल्प हैं। निवेशकों को ‘इश्यू प्राइस’ (जारी होने की कीमत) चुकानी होती है और मैच्योरिटी पूरी होने पर बॉन्ड को रिडीम करके निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाता है। क्योंकि आरबीआई ने नए एसजीबी जारी करना बंद कर दिया है, इसलिए आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं।

EGR (इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट)

सोने में निवेश करने का एक और तरीका ‘इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट’ (EGR) है। EGR ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं और सोने से जुड़ी होती हैं। इनके जरिए बाजार के हिसाब से सोने की कीमत तय होती है, आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से तय मात्रा और शुद्धता में सोना खरीद या बेच सकते हैं। चाहें तो आप इन्हें फिजिकल गोल्ड में भी बदल सकते हैं।

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अक्टूबर 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) को समय से पहले भुनाने वाले निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच अलग-अलग एसजीबी किश्तों के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का शेड्यूल जारी किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि निवेशक को रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कब तक जमा करनी होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]