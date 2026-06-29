पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) और आरईसी के मर्जर को बोर्ड से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियां मिलकर पावर सेक्टर की एक ऐसी फाइनेंसिंग कंपनी बनाएंगी जिसका कुल लोन पोर्टफोलियो 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होगा।

दोनों कंपनियों के बोर्ड ने अपने शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ इन कंपनियों को मिलाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आरईसी का पीएफसी में ‘गोइंग कंसर्न’ (कामकाज जारी रखते हुए) आधार पर मर्जर होगा।

पीएफसी-आरईसी शेयर स्वैप रेश्यो

आरईसी के शेयरहोल्डर्स को आरईसी के हर 100 इक्विटी शेयरों (जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है) के बदले PFC के 88 इक्विटी शेयर (जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है) मिलेंगे।

कंपनियां अपने-अपने बोर्ड द्वारा तय किए जाने के बाद शेयर स्वैप के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा करेंगी। पीएफसी, मंजूर किए गए शेयर एक्सचेंज रेश्यो के अनुसार आरईसी शेयरहोल्डर्स को नए शेयर जारी करेगा।

मर्जर के बाद बनी कंपनी पर सरकार का ज्यादातर कंट्रोल

आरईसी का पीएफसी में ‘मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन’ (एक कंपनी का दूसरी में विलय) के जरिए मर्जर होगा। मर्जर लागू होने के बाद आरईसी को बंद (वाइंड अप) किए बिना खत्म कर दिया जाएगा।

जरूरी मंजूरी मिलने पर मर्जर के बाद बनी कंपनी ‘कंपनीज एक्ट, 2013’ के तहत सरकारी कंपनी बनी रहेगी। भारत सरकार (GOI) के पास ज्यादातर वोटिंग अधिकार और कंट्रोल बना रहेगा, चाहे वह सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से।

मर्जर के लिए मंजूरी जरूरी

प्रस्तावित मर्जर के लिए कई मंजूरियों की जरूरत है, जिसमें दोनों कंपनियों के शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ-साथ रेगुलेटरी और सरकारी अधिकारियों की मंजूरी भी शामिल है।

पीएफसी के शेयर का हाल

सोमवार, 29 जून को पीएफसी के शेयर दोपहर 12:32PM तक 1.54% की गिरावट के साथ 425.50 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के शेयर में पिछले 3 महीने में 7.54 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। वही, कंपनी के शेयर में पिछले 6 महीने में करीब 21.14% की तेजी देखने को मिली है।

आरईसी के शेयर 0.23% की तेजी के साथ 365.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं।

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जून का महीना खत्म होने और जुलाई महीने की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बाकी है। नए महीने की शुरुआत से साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हो होने जा रहे हैं। जिनका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है। इसमें ट्रेन में बिना टिकट सफर पर दोगुना जुर्माना से लेकर पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी तक शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

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