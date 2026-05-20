अब PF का पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। EPFO जल्द ही UPI-आधारित सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिससे लोग अपना PF पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस नए सिस्टम से EPFO के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज और आसान निकासी की सुविधा मिलेगी।

मंडाविया ने मंगलवार को कहा, “हमने इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी कर ली है, जिसके तहत सदस्य UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) निकाल सकेंगे। निकाली गई रकम सीधे सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।”

अभी ईपीएफओ सदस्यों को निकासी के लिए क्लेम जमा करना पड़ता है और उसकी प्रोसेसिंग का इंतजार करना पड़ता है, जो कई कर्मचारियों को अक्सर लंबा और मुश्किल लगता है। इस नए सिस्टम का मकसद कागजी काम कम करना और यूज़र्स को उनकी बचत तक तेजी से पहुंच देना है।

अधिकारियों ने बताया कि सदस्य निकासी के लिए उपलब्ध रकम की जांच कर सकेंगे और अपनी लिंक्ड UPI ID और PIN का इस्तेमाल करके उसे सीधे अपने आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकेंगे।

एक बार पैसा खाते में पहुंच जाने के बाद, सदस्य उसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट, ATM से पैसे निकालने या दूसरे निजी खर्चों के लिए आजादी से कर सकेंगे।

व्हाट्सअप सपोर्ट और क्लेम का तेजी से निपटारा करने की योजना

श्रम मंत्रालय व्हाट्सअप के जरिए संचार और ग्राहक सहायता सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ईपीएफओ सदस्य जल्द ही EPFO ​​के वेरिफाइड व्हाट्सअप नंबर पर बस एक “Hello” मैसेज भेजकर जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म PF बैलेंस की जानकारी, पिछले पांच लेन-देन, क्लेम की स्थिति और अन्य अपडेट जैसी सेवाएँ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराएगा, ताकि पूरे देश के यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया आसान हो सके।

मंत्रालय ने बताया कि यह सेवा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी और उन सदस्यों के लिए खास तौर पर मददगार होगी जिन्हें आधार प्रमाणीकरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को चालू करने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उम्मीद है कि यह सेवा एक महीने के भीतर शुरू कर दी जाएगी। इस बीच EPFO ​​ने क्लेम के लिए अपने ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम का भी विस्तार किया है। ऑटो-सेटलमेंट की सीमा पहले ही 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे पात्र सदस्यों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तीन दिनों के भीतर पैसा मिल सकेगा।

यह सुविधा सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए तेजी से पैसा पाने में मदद करती है। EPFO का कहना है कि मुकदमेबाजी और लंबित मामलों में कमी आई है।

श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि EPFO ​​ने लंबित कानूनी विवादों को कम करने और शिकायतों के समाधान में सुधार करने के लिए एक विशेष प्रयास शुरू किया है। “निधि आपके निकट” कार्यक्रम के तहत, संगठन लंबे समय से लंबित उपभोक्ता और ट्रिब्यूनल मामलों का अधिक तेज़ी से निपटारा करने के लिए काम कर रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, लंबित उपभोक्ता मामलों की संख्या अप्रैल 2024 में 4,936 से घटकर मार्च 2026 तक 2,646 हो गई। कहा जाता है कि इसी अवधि के दौरान लंबित मुकदमेबाजी के मामलों की कुल संख्या में भी काफी कमी आई है।

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