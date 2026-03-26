Petrol-Diesel Price Hike: Nayara Energy ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। सूत्रों के अनुसार, यह बढ़ोतरी मध्य पूर्व में युद्ध के बाद वैश्विक तेल कीमतों में हाल ही में हुई भारी वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने के लिए की गई है।

भारत में ईंधन मार्केटिंग कंपनियां दबाव में हैं, क्योंकि 28 फरवरी से (जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए थे और तेहरान की ओर से जोरदार जवाबी कार्रवाई हुई थी) तब से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं।

समाचार एजेंसी PTI ने दो सूत्रों के हवाले से कहा कि Nayara Energy (जो भारत के कुल 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 का संचालन करती है) ने इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है।

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