Petrol-Diesel Price Hike: शेल इंडिया ने 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले नायरा एनर्जी भी कीमतें बढ़ा चुकी है। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत में 7.41 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद सामान्य पेट्रोल 119.85 रुपये और प्रीमियम पेट्रोल 129.85 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

मनीकंट्रोल की खबर के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष के बाद वैश्विक तेल कीमतों में आई तीव्र वृद्धि से जुड़ी है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर यूएलपी एचएसडी एसवीपीएम एसवीपीडी अहमदाबाद 111.49 122.68 121.49 132.68 गांधीनगर 111.7 122.89 121.7 132.89 बैंगलोर 119.92 123.5138 129.92 133.5138 बेलगाम 119.73 123.68 129.73 133.68 भरूच 111.84 123.01 121.84 133.01 भावनगर 113.1 124.06 123.1 134.06 भुज 111.77 122.82 121.77 132.82 चेन्नई 117.8 124.66 127.8 134.66 कोयंबटूर 118.29 125.43 128.29 135.43 जामनगर 111.44 122.38 121.44 132.38 मंगलौर 119.09 122.48 129.09 132.48 मैसूर 119.46 123.15 129.46 133.15 नासिक 121.76 123.77 131.76 133.77 पुणे 120.82 122.86 130.82 132.86

सोर्स – Shell (प्रभावी डेट – 01 अप्रैल 2026)

नायरा ने भी किया था कीमतों में बढ़ोतरी

हाल ही में Nayara Energy ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद वैश्विक तेल कीमतों में हाल ही में हुई भारी वृद्धि का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने के लिए की गई थी। भारत में ईंधन मार्केटिंग कंपनियां दबाव में हैं क्योंकि 28 फरवरी से (जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए थे और तेहरान की ओर से जोरदार जवाबी कार्रवाई हुई थी) तब से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी के बावजूद खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं।

समाचार एजेंसी PTI ने दो सूत्रों के हवाले से कहा कि Nayara Energy (जो भारत के कुल 102,075 पेट्रोल पंपों में से 6,967 का संचालन करती है) ने इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया।

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हवाई यात्रियों को किराए में बड़ी बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान युद्ध के चलते जेट ईंधन (ATF) की कीमतों अप्रैल में दोगुने से भी ज्यादा का भी इजाफा हुआ है जिससे भारतीय एयरलाइनों को बड़ा झटका लगा है। घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत 8.6 प्रतिशत बढ़ाकर 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर जबकि गैर-निर्धारित, तदर्थ एवं चार्टर्ड विमानों के लिए एटीएफ दरें दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 2.07 लाख रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…