बेटी का भविष्य करना चाहते हैं सुरक्षित! तो सरकार की स्कीम में करें निवेश, 21 साल की उम्र पर मिलेंगे 65 लाख रुपये

Want to secure the future of the daughter So invest in the government scheme you will get 65 lakh rupees – बेटी का भविष्य करना चाहते हैं सुरक्षित! तो सरकार की स्कीम में करें निवेश, 21 साल की उम्र पर मिलेंगे 65 लाख रुपये

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। (फाइल फोटो)

पढें Personal Finance समाचार (Personalfinance News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।