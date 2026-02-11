FD Investment : अब फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश के लिए अलग-अलग बैंकों या नॉन बैंकिंग फाइनेंशिय कंपनी (NBFC) की वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियो फाइनेंस ऐप ने ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां यूजर एक ही जगह पर कई बैंकों और NBFC के एफडी ऑप्शन देखकर उनकी तुलना कर सकते हैं, ताकि निवेश के बारे में फैसला करना आसान हो जाए। कंपनी का कहना है कि इस ऐप के जरिये निवेशक एफडी के बारे में जानकारी जुटाने, इंटरेस्ट रेट को समझने और निवेश को ट्रैक करने की सारी प्रॉसेस एक ही जगह पर कर पाएंगे।

क्या है नया प्लेटफॉर्म

जियो फाइनेंस ऐप पर शुरू की गई नई सुविधा रिटेल यूजर्स के लिए एक डिजिटल स्टोरफ्रंट की तरह काम करेगी, जिस पर अलग-अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह ऐप जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडियरी है। यह सुविधा B2B बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करने वाली ब्लॉस्टेम फिनटेक (Blostem Fintech Pvt Ltd) की मदद से मुहैया कराई दी जा रही है।

Also read : नए इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेन पर नहीं मिलेगा ये वन टाइम बेनिफिट, बिल के ड्राफ्ट में मिली राहत हटी

कई बैंकों और NBFC की FD में निवेश का विकल्प

इस प्लेटफॉर्म के जरिये यूजर जिन अलग-अलग संस्थानों की एफडी के डिटेल को चेक करके निवेश कर सकते हैं, उनमें यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank), सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक (Suryoday Small Finance Bank), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance), उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक (Utkarsh Small Finance Bank) और महिंद्रा फाइनेंस (Mahindra Finance) जैसे नाम शामिल हैं। ऐप में ऐसे फिल्टर भी दिए गए हैं, जिनसे ब्याज दर और अवधि के आधार पर ऑप्शन्स को छांटना आसान हो जाएगा। इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस अवधि के लिए कहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है।

डिजिटल प्रॉसेस और ट्रांसपेरेंसी पर जोर

इस ऐप पर एफडी बुक करने की पूरी प्रॉसेस डिजिटल रखी गई है। यानी किसी भी डॉक्युमेंट को मैनुअली सबमिट करने के झमेले के बिना कुछ ही मिनटों में निवेश किया जा सकता है। ऐप पर एफडी की अवधि, टैक्स से जुड़ी जानकारी, लॉक-इन पीरियड और समय से पहले पैसा निकालने से जुड़ी शर्तें भी साफ तौर पर दिखाई जाती हैं। इससे निवेश से पहले यूजर को जरूरी बातें समझने में सहूलियत होगी।

Also read : Tax Refund Delay: टैक्स रिफंड के 24 लाख से ज्यादा मामले लंबे समय से क्यों अटके, सरकार ने संसद में बताई वजह

एक ही डैशबोर्ड पर होगी ट्रैकिंग

जिन लोगों के पास अलग-अलग बैंकों या एनबीएफसी में कई एफडी होती हैं, उनके लिए सारा डिटेल याद रखना और समय पर रिन्यू करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस ऐप में एक यूनिफाइड डैशबोर्ड दिया गया है, जहां मौजूदा और बंद हो चुकी एफडी की सारी जानकारी, मैच्योरिटी डेट और संभावित रिटर्न एक साथ देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें रिन्यूअल के लिए रिमाइंडर भी मिलेंगे, जिससे एफडी को रिन्यू करने की तारीख भूलने का रिस्क कम रहेगा।

लॉन्च पर प्रतिक्रिया देते हुए जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज के सीईओ सुरभे एस. शर्मा का कहना है कि “एफडी आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन अक्सर लोगों को रेट की तुलना करने और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जमा पैसों को ट्रैक करने में दिक्कत होती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिये हमने एफडी खोजने, उनकी तुलना करने, बुक करने और ट्रैक करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।” उन्होंने इस नई सुविधा को लॉन्च करते समय उम्मीद जताई कि अलग-अलग संस्थानों की एफडी को एक जगह उपलब्ध कराने से यूजर्स को अपने निवेश के लक्ष्य के हिसाब से बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी।

Also read : Home Loan Tax Benefit: होम लोन टैक्स छूट पर कनफ्यूजन दूर, प्री-ईएमआई से जुड़े सेक्शन में होगा बदलाव

निवेश से पहले सावधानी बरतें

निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले संबंधित बैंक या एनबीएफसी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। यह भी याद रखें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) इंश्योर्ड बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज देता है। यह इंश्योरेंस कवरेज कमर्शियल, रीजनल रूरल और को-ऑपरेटिव बैंकों में पैसे जमा करने वाले हर डिपॉजिटर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के लिए मिलता है। लेकिन इस इंश्योरेंस कवरेज में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFCs) शामिल नहीं हैं, इसलिए उनमें निवेश का फैसला करने से पहले इस रिस्क को समझ लें।

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं। निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और सेबी से मान्यताप्राप्त इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें।)