न मिनिमम बैलेंस का झंझट, न लगती है चार्ज या फीस…जानें- कौन कैसे खुलवा सकता है Jio Payments Bank Account और क्या हैं इसके फायदे?

जियो की ओर से पेमेंट बैंक अकाउंट की सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। यहां आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरुरत नहीं होती है और न काई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। आइए जानते हैं क्‍या है Jio Payments Bank Account और क्‍या है इसके फायदे।

रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसमें यूजर्स की संख्‍या अन्‍य टेलीकॉम कंपनियों से अधिक है। रिलायंस जियो की ओर से ग्राहकों को कॉलिंग, हाईस्‍पीड डेटा, लोकल, एसटीडी व आईएसडी जैसी सुविधाएं देती है। इसके साथ ही जियो अपने प्‍लान पर ओटीटी सब्‍सक्रिप्‍शन भी दे रही है। इसके साथ ही जियो की ओर से पेमेंट बैंक अकाउंट की सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है। यहां आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरुरत नहीं होती है और न काई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। आइए जानते हैं क्‍या है Jio Payments Bank Account और क्‍या है इसके फायदे।

क्या है जियो पेमेंट बैंक

जियो पेमेंट बैंक एक वर्चुअल बैंक हैं, जिसे अपने फोन से ही घर या फिर कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके पास जियो नंबर नहीं है तो भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्‍यकता नहीं होती है। इसमें अकाउंट ओपेन करने के लिए आपको किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होती है। इसमें खाता खोलने के लिए आपको केवल मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्‍यकता होती है।

क्‍या है फायदे

अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको इसके फायदे के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। इसमें 18 साल या इसके ऊपर का कोई भी व्‍यक्ति खाता खोल सकता है। इसमें अन्‍य बैंकों की तरह चार्ज भी देने नहीं पड़ता है। अगर आपका खाता एक्‍टिव नहीं है तो ओपेन करने के लिए कोई पेनाल्‍टी भी नहीं देनी होती है। इससे आप यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट माध्‍यमों को लिंक कर ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन कर सकते हैं। इसके अलावा वन क्लिक बिल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। Jio Payment Bank से आपको 4 परसेंट इंट्रेस्ट भी मिलता है।

यह भी पढ़ें: नए साल के पहले दिन ट्रांसफर हो सकती है PM KISAN की 10वीं किस्त, पर इन खामियों से फंस सकती है रकम

कैसे खोल सकते हैं जियो पेमेंट बैंक अकाउंट

जियो पेमेंट बैंक अकाउंट खोलने का तरीका बहुत साधारण है। MyJio App के जरिए आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर की जरूरत होगी। इन डीटेल का वेरिफिकेशन एक OTP के जरिए किया जाता है। यह ओटीपी आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

कितना सुरक्षित है जियो पेमेंट्स बैंक खाता

आपका जियो पेमेंट्स बैंक खाता आपके खाते तक पहुंचने के लिए पासवर्ड और एमपिन की आवश्यकता के कारण अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित है। यदि आप हमारे किसी भी आउटलेट पर लेन-देन कर रहे हैं, तो आपको अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी, जिससे खाते में किसी भी प्रकार की अनधिकृत पहुंच को रोका जा सकेगा।

आईटी सिस्टम पीसीआई डीएसएस के अनुरूप हैं, जो सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा सुरक्षित है। वहीं अगर आपने फोन खो दिया है तो Jio Payments Bank के पास पैसा सुरक्षित रहता है। क्योंकि केवल आप अपने बायोमेट्रिक या एम-पिन विवरण के माध्यम से अपने खाते तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका नंबर ओर खाता संख्‍या जानता है तो भी पैसा नहीं निकाल सकता है।

कैसे कर सकते हैं शिकायत

अगर आप कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं या फिर किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी ओर से जारी हुए हेल्‍पलाइन नंबर 18008919999 पर कॉ‍ल कर सकते हैं।

आपको बता दें कि इसी तरह के ऑप्‍शन के साथ Airtel Payments Bank Ltd, India Post Payments Bank Ltd, FINO Payments Bank Ltd, Paytm Payments Bank Ltd व NSDL Payments Bank Limited जैसी कंपनियां भी ऐसे विकल्‍प देती हैं।