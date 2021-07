By depositing Rs 167 daily, your housewife can make a millionaire sitting at home – रोज 167 रुपए जमा कर अपनी हाउसवाइफ घर बैठे बना सकते हैं करोड़पति, जानिए कैसे

मौजूदा समय में वैसे पत‍ि और पत्‍नी दोनों नौकरी वाले ही होते हैं। महंगाई के इस दौर में घर के खर्च और अपने बच्‍चों की परवरिश कर सकें, लेकिन अगर आपकी पत्‍नी होममेकर है तो उनके भविष्‍य की चिंता करना आपकी ही जिम्‍मेदारी है। भविष्‍य में आपकी पत्‍नी किसी पर भी आश्रित ना रहे इसका इंतजाम आपको आज से ही करना होगा। ताकि उन्‍हें रेगुलर इनकम होती रहे। ऐसे में आप रोज 167 रुपए जमा कर अपनी पत्‍नी को करोड़पति बना सकते हैं।

इसके लिए आप अपनी पत्‍नी के नाम पर पेंशन स्‍कीम ले सकते हैं। 60 साल की आयु होने के बाद आपकी पत्‍नी को एकमुश्‍त रकम मिलने के साथ ही हर महीने पेंशन रूप में रकम मिनली जारी रहेगी। नेशनल पेंशन स्‍कीम में आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्‍नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। जिसके बाद आपकी वाइफ को 60 की उम्र के बाद किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।

अपनी पत्‍नी के नाम पर खुलवाएं नेशनल पेंशन स्‍कीम : अपनी पत्‍नी का फ्यूचर सिक्‍योर करने के लिए आप नेशनल पेंशन स्‍कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप महीने या सालाना के हिसाब से रुपया जमा कर सकते हैं। आप 1,000 रुपए से भी पत्नी के नाम पर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद एनपीएस अकाउंट मैच्‍योर हो जाएगा और आप 65 की उम्र तक अपनी पत्‍नी के नाम से एनपीएस अकाउंट चला सकते हैं।

5000 रुपए महीने के निवेश जमा कर सकते हैं एक करोड़ : एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी वाइफ की उम्र 30 साल है और उनके एनपीएस अकाउंट में 5000 रुपए का निवेश करते हैं तो सालाना 10 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जिसमें से 45 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे। उसके बाद आपकी पत्‍नी को 45 हजार रुपए पेंशन हर महीने मिलनी शुरू हो जाएगी। यह पेंशन आजीवन मिलेगी।

केंद्र सरकार की है यह स्‍कीम : नेशनल पेंशन स्‍कीम केंद्र सरकार की है। जिसका प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं। जिसकी वजह से एनपीएस में रुपया पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। वैसे इस स्कीम में जो रुपया नि‍वेश करते हैं उस पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। फाइनेंशियल एक्‍सपर्ट के अनुसार नेशनल पेंशन स्‍कीम ने शुरुआत के बाद से अब तक सालाना औसतन 10 से 11 फीसदी तक रिटर्न दिया है।