रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी पूरी पेंशन हर महीने लेने के बजाय उसका एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले लें। मौजूदा नियमों के तहत, वे अपनी पेंशन का 40% तक हिस्सा कम्यूट (एकमुश्त भुगतान के रूप में प्राप्त) करा सकते हैं।

कम्यूट की गई राशि को उनकी मासिक पेंशन से काट लिया जाता है, लेकिन 15 साल बाद इसे फिर से बहाल कर दिया जाता है…

सरकार ने जारी किया नया स्पष्टीकरण

पेंशन कम्यूटेशन से जुड़े नियमों पर ‘पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ ने नया स्पष्टीकरण जारी किया है। पिछले हफ्ते जारी किए गए चार अलग-अलग ‘ऑफिस मेमोरेंडम’ में, विभाग ने कम्यूटेशन की तारीख, मेडिकल जांच की जरूरत और उन मामलों में पात्रता को लेकर नियमों को स्पष्ट किया है, जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाही चल रही हो।

इन स्पष्टीकरणों से 40% की अधिकतम कम्यूटेशन सीमा या 15 साल की बहाली अवधि में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि, रिटायरमेंट की योजना बना रहे कर्मचारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आवेदन का समय और पेंशन की श्रेणी यह ​​तय कर सकती है कि मेडिकल जांच की जरूरत है या नहीं और एकमुश्त राशि की गणना कैसे की जाएगी।

कैसे काम करता है 40% पेंशन कम्यूटेशन?

‘केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन कम्यूटेशन) नियम, 1981’ के नियम 5 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी एकमुश्त भुगतान पाने के लिए अपनी पेंशन का 40% तक हिस्सा कम्यूट करा सकता है। कर्मचारी चाहें तो इससे कम हिस्सा भी कम्यूट करा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी को 50,000 रुपये की मासिक मूल पेंशन मिलनी है। अगर वह कर्मचारी अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूट कराने का फैसला करता है, तो 20,000 रुपये एकमुश्त राशि में बदल जाएंगे। पेंशनभोगी को यह एकमुश्त राशि तुरंत मिल जाएगी, जबकि उसकी मासिक मूल पेंशन घटकर 30,000 रुपये रह जाएगी।

एकमुश्त राशि की गणना तय ‘कम्यूटेशन टेबल’ के आधार पर की जाती है। इस गणना में कम्यूट की जाने वाली पेंशन का हिस्सा, लागू ‘कम्यूटेशन फैक्टर’ और पेंशनभोगी की अगली जन्मदिन पर होने वाली उम्र को ध्यान में रखा जाता है।

इसलिए, कर्मचारियों को पैसे की अपनी तत्काल जरूरत और आने वाले सालों में मासिक पेंशन आय में होने वाली कमी, दोनों के बीच संतुलन बनाकर विचार करना चाहिए।

कब बहाल होती है कम्यूट की गई पेंशन?

कम्यूट किए गए हिस्से को स्थायी रूप से नहीं काटा जाता है। CCS (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 10-A के तहत, कम्यूटेशन की वजह से पेंशन में कटौती लागू होने की तारीख से 15 साल पूरे होने के बाद, कम्यूट की गई राशि को बहाल कर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी की मासिक मूल पेंशन 50,000 रुपये है, तो 40% कम्यूट करने के बाद पेंशनभोगी को 30,000 रुपये मूल पेंशन के रूप में मिलते हैं। 15 साल की अवधि पूरी होने पर, 20,000 रुपये का कटा हुआ हिस्सा वापस बहाल कर दिया जाता है। इसके बाद मूल पेंशन फिर से 50,000 रुपये हो जाती है (पेंशन में होने वाले किसी भी संशोधन के अधीन)।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 साल की अवधि हर मामले में अपने आप सेवानिवृत्ति की तारीख से नहीं गिनी जाती है। यह उस तारीख से जुड़ी होती है, जिस दिन नियमों के तहत पेंशन में कटौती प्रभावी होती है।

अगर कम्यूट की गई राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के पहले महीने में कर दिया जाता है और पेंशन की पहली किस्त में ही कटौती दिखती है, तो इस अवधि को सेवानिवृत्ति की तारीख से गिना जा सकता है। अन्य मामलों में, वह तारीख मायने रखती है जिस दिन पेंशन में कटौती लागू होती है।

पेंशनभोगी बिना मेडिकल जांच के अपनी पेंशन को कब कम्यूट कर सकते हैं?

सरकार के हालिया स्पष्टीकरण में उन स्थितियों के बारे में बताया गया है, जिनमें पेंशनभोगी बिना मेडिकल जांच कराए अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट कर सकते हैं।

1981 के नियमों के नियम 12 के तहत, यह सुविधा पेंशनभोगियों की कुछ खास श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें सुपरएन्युएशन पेंशन (सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर मिलने वाली पेंशन), ​​रिटायरिंग पेंशन, किसी निगम या कंपनी में शामिल होने पर मिलने वाली पेंशन, या किसी स्थायी पद के खत्म होने पर मिलने वाली ‘कंपनसेशन पेंशन’ (मुआवजा पेंशन) मिल रही है। इसमें विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने के बाद मंजूर की गई पेंशन भी शामिल है।

29 अक्टूबर के ज्ञापन में कहा गया है कि नियम 12 के तहत, इन श्रेणियों की पेंशन पाने के हकदार आवेदकों को “बिना मेडिकल जांच के” पेंशन कम्यूट करने की सुविधा मिलती है।

सामान्य सुपरएन्युएशन और रिटायरिंग पेंशन के मामलों में, बिना मेडिकल जांच के पेंशन कम्यूट करने की सुविधा पाने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक साल के भीतर निर्धारित फॉर्म में अपना आवेदन जमा करना होगा। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियम 62 के तहत स्वीकृत अनंतिम पेंशन को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में शामिल किया गया है, जिनमें सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट और मुआवजा पेंशन शामिल हैं।

कब अनिवार्य होती है चिकित्सा जांच?

हर पेंशनभोगी बिना चिकित्सा जांच के अपनी पेंशन का कम्यूटेशन नहीं करा सकता। 1981 के नियमों के नियम 18 के तहत, कुछ विशेष स्थितियों में चिकित्सा जांच अनिवार्य है।

इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो अमान्यता पेंशन पर सेवानिवृत्त होते हैं, वे कर्मचारी जिन्हें दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है और पेंशन स्वीकृत की गई है, तथा वे लोग जिन्हें अनुकंपा भत्ता मिल रहा है।

यह शर्त उन पेंशनभोगियों पर भी लागू होती है जो संबंधित प्रावधानों के दायरे में आने वाले मामलों में, सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर अपना कम्यूटेशन आवेदन जमा नहीं करते हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे आवेदक अपनी पेंशन के पात्र हिस्से को तभी कम्यूट (एकमुश्त राशि में बदलना) करा सकते हैं, जब उन्हें संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया जाए। कम्यूट की जाने वाली राशि, नियम 5 के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

कम्यूट की गई एकमुश्त राशि किस तारीख के आधार पर तय होती है?

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन किस तारीख को ‘अंतिम’ माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख से तय होता है कि पेंशनभोगी को कम्यूटेशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी।

ज्ञापन के अनुसार, यह तारीख मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

सेवानिवृत्ति के बाद दिए गए आवेदन के मामले में, कम्यूटेशन उस तारीख को अंतिम माना जाता है, जिस दिन ‘हेड ऑफ ऑफिस’ को फॉर्म 1 में आवेदन प्राप्त होता है। सेवानिवृत्ति से पहले आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों के मामले में, यह सेवानिवृत्ति के अगले दिन से अंतिम माना जाता है। जहाँ चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है, वहाँ संबंधित तारीख वह दिन होती है, जिस दिन चिकित्सा प्राधिकरण फॉर्म 4 के भाग III में चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है।

ज्ञापन में विशेष रूप से कहा गया है कि जिस तारीख को कम्यूटेशन अंतिम माना जाता है, वही तारीख “पेंशन के कम्यूट किए गए मूल्य की राशि” तय करती है।

एकमुश्त राशि की गणना उस तारीख को लागू ‘कम्यूटेशन वैल्यू टेबल’ का उपयोग करके की जाती है। इसलिए, भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करते समय, आवेदन करने के समय और जरूरी मेडिकल औपचारिकताओं को पूरा करने का बहुत महत्व हो सकता है।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

हाल ही में जारी स्पष्टीकरणों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ‘कम्यूटेशन’ (पेंशन के एक हिस्से के बदले एकमुश्त भुगतान) के लिए समय पर आवेदन करना और एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने से पहले इससे जुड़े नियमों को समझना बहुत जरूरी है।

हालांकि कम्यूटेशन की अधिकतम सीमा 40% और बहाली की अवधि 15 साल ही है, फिर भी कर्मचारियों को यह जांच लेना चाहिए कि क्या उनकी पेंशन श्रेणी में बिना मेडिकल जांच के कम्यूटेशन की अनुमति है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या कानूनी कार्यवाही चल रही है, उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और पेंशन को आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक ‘प्रोविजनल पेंशन’ (अस्थायी पेंशन) का कम्यूटेशन नहीं किया जा सकता।

रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे कर्मचारियों को अपना फैसला केवल इस आधार पर नहीं लेना चाहिए कि उन्हें एकमुश्त कितनी राशि मिल रही है। उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इससे उनकी मासिक पेंशन कितनी कम हो जाएगी, उनके नियमित खर्च क्या हैं, रिटायरमेंट के बाद आय के अन्य स्रोत क्या हैं, और वे मिलने वाली एकमुश्त राशि का उपयोग या निवेश कैसे करने की योजना बना रहे हैं।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। यह 29 अक्टूबर, 2026 को ‘पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग’ द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों और ‘CCS (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1981’ के संबंधित प्रावधानों पर आधारित है। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे लागू सरकारी नियमों को देखें और अपने मामले से जुड़ी स्पष्टता के लिए अपने कार्यालय प्रमुख या पेंशन जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करें।