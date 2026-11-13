पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 Communications ने बताया है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने और संचालित करने के लिए ‘इन प्रिंसिपल’ मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने यह मंजूरी 13 नवंबर 2026 को दी है।

यह मंजूरी पेटीएम के वॉलेट बिजनेस में वापसी की दिशा में एक अहम कदम है। हालांकि, कस्टमर्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने से पहले कंपनी को RBI से फाइनल ऑथराइजेशन लेना होगा।

पेटीएम को छह महीने के भीतर पूरा करना होगा सिस्टम ऑडिट

आरबीआई ने अप्रूवल प्रोसेस के हिस्से के तौर पर पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को एक एलिजिबल ऑडिटर के जरिए सिस्टम ऑडिट करने को कहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल है।

ऑडिट में आरबीआई के 5 नवंबर, 2026 के मास्टर डायरेक्शन्स ऑन साइबर रेजिलिएंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर नॉन-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को फॉलो करना होगा।

कंपनी इस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाती है तो क्या होगा?

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को 13 नवंबर से छह महीने के अंदर आरबीआई को सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगर कंपनी इस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाती है, तो इन-प्रिंसिपल ऑथराइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और आरबीआई उसके बाद फाइनल ऑथराइजेशन के लिए उसके एप्लीकेशन पर विचार नहीं करेगा।

आरबीआई की आखिरी मंजूरी के बाद पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू कर सकता है

आरबीआई ने साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विस फाइनल ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करना शुरू कर सकती है।

पेटीएम ने अपनी Q1 FY27 अर्निंग्स रिलीज में बताया था कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज ने वॉलेट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। लेटेस्ट इन-प्रिंसिपल अप्रूवल एप्लीकेशन को आगे बढ़ाता है लेकिन कंपनी को तुरंत वॉलेट सर्विसेज लॉन्च करने की इजाजत नहीं देता है।

एक बार फाइनल अप्रूवल मिल जाने के बाद, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज अपने कस्टमर्स को डिजिटल वॉलेट समेत प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर कर पाएगी।