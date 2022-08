Paytm App Down Today News In Hindi: भारतीय पेमेंट कंपनी पेटीएम के यूजर्स को आज ‘पेटीएम ऐप’ पर नेटवर्क एरर के कारण भुगतान करने में दिक्कतों का समाना करना पड़ा। प्रभावित यूजर्स का कहना है कि वह न तो पेटीएम ऐप और न ही वेबसाइट पर लॉगइन कर पा रहे थे। इसके साथ जो भी यूजर्स ऐप पर भुगतान करने के लिए लॉगइन की कोशिश कर रहे थे। उसके तुरंत बाद अपने आप ही लॉगआउट हो जा रहे थे। पेटीएम ने अब इस समस्या को सही कर दिया है और यूजर्स आसानी से सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

बता दें, हमारी सहयोगी अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की पुष्टि की है कि पेटीएम पर लेनदेन करने में समस्या आ रही थी। जैसे ही कोई भी भुगतान करने के लिए लॉगइन कर रहा था, उसके यूजर इंटरफेस की जगह “Something went wrong, please try again after some time” (‘कुछ गलत है, कृपया कुछ समय बाद पुन: प्रयास करें) का संदेश लिखा हुआ आ रहा था। पेटीएम में आ रही दिक्कतों को लेकर कुछ यूजर्स ने ट्वीट भी किए थे।

आउटेज डिटेक्शन वेबसाइट डाउनडेक्टर ने भी पुष्टि की कि देश भर के यूजर्स पेटीएम के साथ समस्याओं का सामना कर रहे थे। प्रभावित क्षेत्रों में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।

भुगतान करने में आ रही समस्या पर पेटीएम ने भी अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से पुष्टि की और कहा कि नेटवर्क एरर के कारण यह समस्या आ रही है। कुछ यूजर्स को पेटीएम मनी पर लॉग इन करने में समस्या आ रही हैं। हम जल्द से जल्द समस्या को हल करने में लगे हुए हैं। जैसे ही समस्या हल हो जाएगी, हम आपको अपडेट करेंगे।

हालांकि अब पेटीएम पर आ रही अभी समस्या का निदान हो चुका है। यूजर्स बिना किसी परेशानी के आसानी से पेटीएम की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।