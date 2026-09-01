पारले-जी, मोनाको, हाईड एंड सीक और मेलोडी जैसे लोकप्रिय ब्रांड बनाने वाली पारले बिस्कुट को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिला है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि जॉर्ज कोवूर 1 सितंबर 2026 को सीईओ का पद संभालेंगे।

जॉर्ज कोवूर के पास पेप्सिको का तीन दशक से अधिक का अनुभव है, जहां उन्होंने भारत समेत कई बाजारों में कंज्यूमर बिग और ग्रोथ स्ट्रैटजी की जिम्मेदारियां निभाईं। अब वह पारले बिस्कुट के अगले विकास चरण का नेतृत्व करेंगी।

कौन हैं जॉर्ज कोवूर?

जॉर्ज कोवूर एफएमसीजी सेक्टर के अनुभवी बिजनेस लीडर हैं। इस साल की शुरुआत में, जॉर्ज कोवूर ने ‘आस्क गेको एडवाइज़री एलएलप की शुरुआत की और इसके पार्टनर बने।

पेप्सिको में कोवूर का करियर तीन दशकों से ज्यादा का रहा, जिसके दौरान उन्होंने भारत, चीन, हांगकांग और ग्लोबल ऑपरेशन्स में कई सीनियर लीडरशिप भूमिकाएँ निभाईं।

उनकी सबसे हालिया भूमिका ‘सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर, इंडिया बेवरेजेज़’ की थी, जिस पर वे जनवरी 2022 से मार्च 2025 तक रहे।

उन्होंने 1993 में भारत में पेप्सिको में अपना करियर शुरू किया; इससे पहले वे 1988 से 1991 तक ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड (यूनिलीवर) में एरिया मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर काम कर चुके थे।

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MD अजय चौहान ने क्या कहा?

Parle Biscuits के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चौहान ने कहा, “हम जॉर्ज कोवूर का स्वागत करते हैं और Parle की मज़बूत नींव को आगे बढ़ाने, अपनी क्षमताओं को और सशक्त बनाने तथा टिकाऊ विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं।”

उन्होंने कहा कि कंपनी विकास के अगले चरण में उनके नेतृत्व और योगदान की उम्मीद कर रही है।

पारले बिस्कुट्स के प्रमुख ब्रांड

1929 में मुंबई के विले पार्ले में स्थापित पारले बिस्कुट्स भारत की सबसे बड़ी बिस्कुट और कन्फेक्शनरी कंपनियों में शामिल है। कंपनी ने दशकों से अपने लोकप्रिय उत्पादों के दम पर देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं के बीच मजबूत पहचान बनाई है।

पारले के पोर्टफोलियो में Parle-G, Monaco, Hide & Seek, Melody, KrackJack और 20-20 Cookies जैसे चर्चित ब्रांड शामिल हैं।

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