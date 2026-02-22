Panvel-Alipurduar Amrit Bharat Express Train: भारतीय रेलवे 23 फरवरी से पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की कमर्शियल सर्विस शुरू करने वाला है। इस नई ट्रेन से कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर्स को सस्ती और हाई-क्वालिटी सर्विस मिलने की उम्मीद है। इससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी।

पनवेल से अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर और रूट

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11031 के तौर पर चलेगी, जबकि अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11032 के तौर पर चलेगी। ट्रेन दानापुर होकर चलेगी। यह 50 घंटे में 2377 किमी की दूरी तय करेगी।

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस का ​​स्टॉपेज और फ्रीक्वेंसी

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन हर हफ़्ते चलेगी। पनवेल और अलीपुरद्वार के बीच अपनी यात्रा के दौरान, नई अमृत भारत एक्सप्रेस 35 स्टेशनों पर रुकेगी। ये स्टेशन कल्याण, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, बरगढ़, प्रयागराज चोकी, मेजा रोड, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हसनपुर रोड, खगड़िया, मानसी, नौगछिया, कटिहार, बरसोई, किशनगंज, अलुआबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बिन्नागुड़ी और हासीमारा हैं।

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस की कोच की बनावट

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 22 कोच (8 स्लीपर क्लास, 11 जनरल सेकंड क्लास, एक पेंट्री कार और 02 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन) होंगे।

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ​​टाइमिंग

अलीपुरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 11032) गुरुवार को अलीपुरद्वार से 04:45 बजे निकलेगी और शनिवार को 05:30 बजे पनवेल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 11031 सोमवार को 11:50 बजे पनवेल से निकलेगी और बुधवार को 13:50 बजे अलीपुरद्वार पहुंचेगी।

पनवेल-अलीपुरद्वार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ​​टिकट की कीमत

पनवेल और अलीपुरद्वार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास में यात्रा करने का टिकट की प्राइस 1,035 रुपये है।

भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई, 2023 को इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन का मेंटेनेंस और ऑपरेट नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) जोन कर रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…