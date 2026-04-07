PAN Fraud Alert: आज के समय में डिजिटल लेन-देन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। PAN कार्ड भी साइबर ठगों के निशाने पर है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जालसाज किसी व्यक्ति के PAN का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर कर्ज ले लेते हैं।

पीड़ित व्यक्ति को इसकी जानकारी तब मिलती है जब उसका क्रेडिट स्कोर काफी हद तक गिर जाता है या बैंक की तरफ से रिकवरी कॉल आना शुरू हो जाता है। अगर समय रहते इस तरह की धोखाधड़ी का आपको पता चल जाए तो बड़े वित्तीय नुकसान से बचा जा सकता है।

आपके PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ कैसे करें पता?

– सबसे पहले किसी क्रेडिट ब्यूरो (जैसे सिबिल या अन्य ) की वेबसाइट पर जाएं।

– अगर आप पहली बार क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं।

– फिर अपना नाम, पैन, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

– इसके बाद अपने फोन में आए ओटीपी को दर्ज करें।

– आपको पूरी क्रेडिट रिपोर्ट दिख जाएगी।

– इसमें सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और पूछताछ की लिस्ट होती है।

– आपको कुछ भी अनजान दिखे तो समझ जाएं कि आपका पैन कहीं लीक हो गया है।

अगर फ्रॉड दिखे तो क्या करें?

– तुरंत उस बैंक/संस्था से संपर्क करें जहां से संदिग्ध लोन या लेन-देन दिख रहा है।

– आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

– आप चाहे तो आयकर विभाग को इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि आगे की अनचाही दिक्कतों को कम किया जा सकें।

क्या है पैन कार्ड फ्रॉड से बचने के तरीके

– किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को ​अपना पैन नंबर न बताएं।

– फोन पर आने वाली कॉल, मैसेज या ईमेल में अपना पैन नंबर किसी के साथ शेयर न करें।

– आपको अपना क्रेडिट स्कोर नियमित चेक करते रहना चाहिए।

– अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत में तो तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए।

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अगर कोई निवेशक 60 साल की बजाय 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है, तो उसके लिए केवल नियमित निवेश ही नहीं बल्कि हर वर्ष निवेश की राशि बढ़ाना भी बेहद अहम हो जाता है। यहीं पर स्टेप-अप SIP की रणनीति काम आती है।

स्टेप-अप SIP कैलकुलेटर यह समझने में मदद करता है कि फिक्स्ड SIP और हर वर्ष बढ़ने वाली SIP के बीच लंबे समय में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…