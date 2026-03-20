Zomato Platform Fee Hike: जोमैटो ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 2.40 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 14.90 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी। प्लेटफॉर्म फीस पहले 12.50 रुपये थी।

ये दरें शुक्रवार, 20 मार्च 2026 से लागू हो गई हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने करीब 7 महीने में दूसरी बार प्लेटफॉर्म फीस में ये बढ़ोतरी की है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की थी।

स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस

जोमैटो की प्रतिद्वंद्वी कंपनी स्विगी की प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर 14.99 रुपये (टैक्स शामिल) है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने प्लेटफॉर्म फीस ऐसे समय बढ़ाई है जब अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप रैपिडो ने बेंगलुरु में फूड डिलीवरी सर्विस Ownly शुरू की है।

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