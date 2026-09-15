Oracle Layoffs: ओरेकल ने छंटनी का एक और दौर शुरू कर दिया है। कंपनी ने 14 सितंबर से कुछ कर्मचारियों की भूमिकाएं खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नौकरी समाप्त होने की जानकारी दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि उनकी भूमिकाएं “बड़े ऑर्गनाइज़ेशनल बदलाव” के तहत खत्म की जा रही हैं और 14 सितंबर उनका आखिरी वर्किंग डे होगा।

बिज़नेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि लेऑफ की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस दौर में कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में तीन कर्मचारियों से जुड़े इंटरनल टर्मिनेशन ईमेल की कॉपियों का भी उल्लेख किया गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, प्रभावित कर्मचारियों को चार हफ्ते की बेस सैलरी के साथ कंपनी में काम किए गए हर एक साल के लिए एक अतिरिक्त हफ्ते की सैलरी की पेशकश की गई है।

ओरेकल लेऑफ ईमेल में क्या लिखा था?

“Oracle Leadership” के साइन वाले ईमेल में कर्मचारियों को बताया गया था कि उनके कंप्यूटर, ईमेल, वॉइसमेल और फाइलों तक उनका एक्सेस डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उनसे सेपरेशन डॉक्यूमेंट्स और उनके सेवरेंस के बारे में जानकारी पाने के लिए एक पर्सनल ईमेल एड्रेस देने के लिए कहा गया था।

सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने बिजनेस इनसाइडर का हवाला देते हुए बताया कि कर्मचारियों को सुबह करीब 6 बजे लेऑफ नोटिस मिलने लगे और कुछ कर्मचारियों का नोटिफिकेशन आने से पहले ही कॉर्पोरेट सिस्टम का एक्सेस चला गया।

ओरेकल ने लेटेस्ट लेऑफ पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया है। कंपनी के स्पोक्सपर्सन ने बिजनेस इनसाइडर के कमेंट के रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया।

लेऑफ 21,000 नौकरियों में कमी के बाद हुई

ये लेटेस्ट कटौती फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान ओरेकल के कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कमी के बाद हुई है। ओरेकल की लेटेस्ट फाइलिंग के मुताबिक, 31 मई को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में उसके कर्मचारियों की संख्या में करीब 21,000 कर्मचारी या 13 परसेंट की कमी आई। कटौती के मौजूदा राउंड से पहले कंपनी में करीब 141,000 कर्मचारी थे।

ओरेकल ने पहले ही आगे रीस्ट्रक्चरिंग का संकेत दे दिया था। कंपनी ने 11 सितंबर को कहा कि वह अपने अनुमानित फाइनेंशियल ईयर 2026 रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में करीब 700 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करेगी, जिससे कुल कॉस्ट करीब 2.8 बिलियन डॉलर हो जाएगी।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लान में नौकरी से निकालना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना और दूसरे एग्जिट कॉस्ट शामिल हैं और यह कुछ हद तक कुछ फंक्शन में एआई को अपनाने से जुड़ा है।

ऑरेकल का एआई पर खर्च

यह छंटनी ऐसे समय में हुई है जब ऑरेकल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज की डिमांड को पूरा करने के लिए डेटा सेंटर्स पर खर्च में भारी बढ़ोतरी की है।

कंपनी ने पहली तिमाही में 28.5 बिलियन डॉलर का कैपिटल खर्च बताया, जो एक साल पहले के 8.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और बिज़नेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2027 के लिए अपने कैपिटल खर्च का अनुमान 90 बिलियन डॉलर- 95 बिलियन डॉलर पर बनाए रखा है।

ऑरेकल ने कहा है कि वह मौजूदा फिस्कल ईयर में डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग के ज़रिए लगभग 40 बिलियन डॉलर जुटाने का प्लान बना रहा है। रॉयटर्स ने बताया कि कंपनी अपने कैश फ्लो और कर्ज के बोझ को लेकर चिंताओं के साथ अपने एग्रेसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है।

यह भी पढ़ें: टाटा की Jaguar Land Rover में 4000 नौकरियों पर गाज

टाटा ग्रुप की मालिकी वाली ब्रिटिश लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर (JLR) अगले दो सालों में दुनिया भर में अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 4,000 की कमी करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…