OPS vs NPS: कर्मचारी संगठन पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा संसद में भी कई बार उठा है। जिसमें कई लोगों का तर्क है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (जिसने दो दशक पहले OPS की जगह ली थी) कर्मचारियों को मार्केट रिस्क के लिए मजबूर करता है। सरकार ने एक बार फिर संसद में इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ की है।

केंद्र सरकार के ज्यादातर पेंशनर अभी भी OPS के तहत हैं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, केंद्र सरकार में अभी लगभग 50.14 लाख कर्मचारी हैं। हालांकि, जब पेंशनरों की बात आती है, तो डेटा दिखाता है कि ज्यादातर लोग अभी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाते हैं।

– ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS): लगभग 69 लाख पेंशनर

– नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS): लगभग 49,802 पेंशनर (31 जनवरी, 2026 तक)

यह अंतर इसलिए है क्योंकि OPS उन कर्मचारियों पर लागू होता था जो 1 जनवरी, 2004 से पहले सरकारी नौकरी में आए थे, जबकि NPS उन पर लागू होता है जो उस तारीख के बाद शामिल हुए।

NPS के तहत पेंशन भुगतान में कोई देरी की सूचना नहीं

पेंशन भुगतान के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए, सरकार ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में NPS के तहत महीने की पेंशन भुगतान में देरी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को सब्सक्राइबर से NPS फ्रेमवर्क के तहत महीने की पेंशन देने वाले एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा देरी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

OPS बहाली पर केंद्र ने दोहराया अपना रुख

सरकार ने कई राज्यों और कर्मचारी यूनियनों की OPS को बहाल करने की बढ़ती मांग पर भी ध्यान दिया। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि OPS को बहाल करने का फैसला पूरी तरह से राज्य सरकारों का है, क्योंकि उनके कर्मचारियों के लिए पेंशन पॉलिसी उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

हालांकि, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने OPS पर वापस जाने के फिस्कल रिस्क को बताया है, यह देखते हुए कि इस तरह के कदमों से लंबे समय की पेंशन देनदारियों के कारण राज्य के फाइनेंस पर दबाव पड़ सकता है।

इन राज्यों ने किया ओपीएस को बहाल

फिस्कल चिंताओं के बावजूद, कई राज्य कर्मचारी यूनियनों के दबाव के बाद पहले ही OPS पर वापस आ चुके हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। कुछ दूसरे राज्यों ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS पर वापस जाने के लिए ऐसे ही प्रस्तावों पर विचार किया है या योजनाओं की घोषणा की है।

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