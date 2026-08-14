ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एमसीएक्स , गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स और नायका के बारे में पॉजिटिव राय दी है, ब्रोकरेज फर्म प्रत्येक स्टॉक के लिए अलग-अलग विकास कारकों को देखती है।

MCX को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की व्यापक भागीदारी की संभावना के आधार पर समर्थन दिया जा रहा है, गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स को क्षमता विस्तार और रेल क्षेत्र में मजबूत अवसरों के आधार पर और नायका को बेहतर लाभप्रदता के साथ-साथ निरंतर विकास के आधार पर समर्थन दिया जा रहा है।

ब्रोकरेज फर्म के लेटेस्ट रिसर्च में एमसीएक्स के लिए रेगुलेटरी कार्यान्वयन से लेकर गेटवे के लिए क्षमता विस्तार और प्रतिस्पर्धा तथा नायका के लिए वैल्यूएशन संबंधी विचारों तक विभिन्न रिस्क की ओर भी इशारा किया गया है।

गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स (Gateway Distriparks)

ब्रोकरेज ने गेटवे डिस्ट्रिपार्क्स पर ‘BUY’ रेटिंग बनाए रखी है और इसका प्राइस टारगेट 73 रुपये से बढ़ाकर 74 रुपये कर दिया है, जिसका मतलब है कि इसमें 23% की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज की 5 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 तिमाही का EBITDA मोटे तौर पर उनके अनुमान के मुताबिक था, जबकि रेल वॉल्यूम कम रहा।

जेफरीज को उम्मीद है कि कैपेसिटी बढ़ाने और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) कनेक्टिविटी से रेल वॉल्यूम को बढ़ावा मिलेगा। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कैपेसिटी बढ़ाने और DFC से FY26-30E के दौरान रेल वॉल्यूम में 11% CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) की बढ़ोतरी होगी। गेटवे का इंदौर ICD अभी बन रहा है, जिसकी योजनाबद्ध कैपेसिटी 120,000 TEU है, और मैनेजमेंट का लक्ष्य इसे 2028 तक पूरा करना है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि EBITDA FY27E में 518.8 करोड़ रुपये, FY28E में 593.4 करोड़ रुपये और FY29E में 644.5 करोड़ रुपये होगा, जबकि FY26 में यह 479.8 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन FY27E में 22.7% और FY28E में 23.2% रहने का अनुमान है, जो FY29E में घटकर 22.6% हो जाएगा।

जेफरीज का कहना है कि मुख्य जोखिम “प्रमुख ICD लोकेशन पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा” और कैपेसिटी बढ़ाने में देरी हैं, जिससे ग्रोथ सीमित हो सकती है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX)

जेफरीज ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर ‘BUY’ की रेटिंग दी है और 3600 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है यानी इसमें 25% की बढ़त हो सकती है। ब्रोकरेज की 12 अगस्त की रिपोर्ट SEBI के उन प्रस्तावों पर केंद्रित है, जिनका मकसद नॉन-एग्रीकल्चरल इंडेक्स डेरिवेटिव्स और नॉन-कैश-सेटल वाले नॉन-एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है।

जेफ़रीज का अनुमान है कि अगर नॉन-कैश-सेटल वाले नॉन-एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी मौजूदा स्तर के बराबर रहती है, तो इससे MCX के टैक्स के बाद मुनाफ़ (PAT) में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका यह भी अनुमान है कि बुलडेक्स (Bulldex) और मेटल्डेक्स (Metldex) जैसे कमोडिटी इंडेक्स ऑप्शन, जिनमें अभी कोई वॉल्यूम नहीं है, अगर तीन साल के भीतर मंथली इक्विटी एवरेज डेली टर्नओवर के 10% तक पहुंच जाते हैं, तो वे PAT में 10% का योगदान दे सकते हैं। FY26 में MCX के एनर्जी ऑप्शन में FPI की भागीदारी टर्नओवर का 4-5% थी।

जेफरीज ने कहा, “नॉन-कैश/नॉन-एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स में इसी तरह की भागीदारी से MCX के PAT में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है।”

ब्रोकरेज ने MCX की वैल्यूएशन सितंबर 2028 की अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर (EPS) के 42 गुना पर तय की है। इसमें अगले तीन वर्षों में 22% की अर्निंग्स CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) को शामिल किया गया है, जिसे 21% रेवेन्यू CAGR और 90 बेसिस पॉइंट्स के EBITDA मार्जिन विस्तार का समर्थन प्राप्त है। जेफरीज कॉम्पिटिशन और रेगुलेशन को अपनी वैल्यूएशन के लिए मुख्य जोखिम मानती है।

नायका (Nykaa)

ब्रोकरेज ने FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स पर ‘BUY’ रेटिंग बनाए रखी है और इसका प्राइस टारगेट 350 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है यानी इसमें 17% की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज की 4 अगस्त की रिपोर्ट में जून 2026 तिमाही को “एक शानदार तिमाही” बताया गया है, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से बेहतर रही।

ब्यूटी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) में साल-दर-साल लगभग 28% की बढ़ोतरी हुई, जबकि फैशन ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। नायका ने इस तिमाही के दौरान 11 स्टोर जोड़े, जिससे 105 शहरों में इसके ब्यूटी-स्टोर नेटवर्क की संख्या 324 स्टोर हो गई।

इस तिमाही के दौरान इसका कस्टमर बेस लगभग 33% बढ़कर 60 मिलियन हो गया। जेफ़रीज ने कहा, “वैल्यूएशन ऊंचे हैं, लेकिन इनसे मजबूत ग्रोथ की उम्मीदों को आधार मिलता है।”

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