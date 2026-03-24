फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने ग्राहकों से प्रति ऑर्डर ली जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस को मौजूदा 14.99 रुपये से बढ़ाकर 17.58 रुपये (जीएसटी सहित) कर दिया है। यह बढ़ोतरी जोमैटो द्वारा अपनी प्लेटफॉर्म फीस में वृद्धि करने के कुछ दिनों बाद हुई है।

स्विगी ने कब-कब बढ़ाया प्लेटफॉर्म फीस

स्विगी ने 2023 में लगभग 2 रुपये से प्लेटफॉर्म शुल्क शुरू किया, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 6 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये और अब 17.58 रुपये कर दिया गया है।

इसी बीच, स्विगी ने हाल ही में स्नैक को बंद कर दिया है, जो उसका 15 मिनट में भोजन पहुंचाने वाला ऐप था और जिसे ब्लिंकइट बिस्ट्रो और ज़ेप्टो कैफे जैसे विकल्पों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया गया था।

जोमैटो ने बढ़ाया था प्लेटफॉर्म फीस

जोमैटो ने 20 मार्च को अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 2.40 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद अब ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 14.90 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस चुकानी होगी। प्लेटफॉर्म फीस पहले 12.50 रुपये थी। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने करीब 7 महीने में दूसरी बार प्लेटफॉर्म फीस में ये बढ़ोतरी की है। इससे पहले कंपनी ने सितंबर प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की थी।

प्लेटफॉर्म फीस क्या होती है?

किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज किया जाने वाला चार्ज प्लेटफॉर्म फीस होता है। यह फूड डिलीवरी बिल का एक छोटा लेकिन बढ़ा हुआ हिस्सा है। हालांकि, ये फीस अलग-अलग तौर पर मामूली लग सकती हैं, लेकिन बार-बार इस्तेमाल करने वालों को समय के साथ काफी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं।

स्विग्गी शेयर की आज कीमत क्या है?

स्विग्गी का शेयर आज 24 मार्च 2026 को 1:20 बजे 3.10% की तेजी के साथ 280.95 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का स्टॉक आज अपने पिछले बंद 272.50 रुपये के मुकाबले तेजी के साथ 282.25 रुपये के स्तर पर खुला था। कंपनी का मार्केट कैप करीब 77,495.80 रुपये है।

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