Ola Electric Vs Ather: देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में मजबूत डिमांड दर्ज होने के बावजूद एथर एनर्जी लिमिटेड और ओला इलेक्ट्रिक ने FY27 की पहली तिमाही में अलग-अलग रास्ते अपनाए। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एथर का ऑपरेशन से रेवेन्यू साल-दर-साल 89% बढ़कर 1,216.92 करोड़ रुपये हो गया, जबकि होलसेल वॉल्यूम 81% बढ़कर 83,418 यूनिट हो गया। ओला का ऑटोमोटिव रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही 72% बढ़कर 455 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन FY26 की पहली तिमाही से 45% कम रहा, जब रेवेन्यू 828 करोड़ रुपये था।

ओला इलेक्ट्रिक बनाम एथर एनर्जी: कैसे रहे पहली तिमाही के नतीजे?

मुनाफे के आंकड़े भी अलग-अलग दिशाओं में गए। एथर ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 9.45 करोड़ रुपये का सकारात्मक EBITDA दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में उसे 105.97 करोड़ रुपये का ईबीआईटीडीए घाटा हुआ था। ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछले वर्ष के नकारात्मक 16% से बढ़कर 1% हो गया।

ओला का एडजस्टेड ऑपरेटिंग EBITDA लॉस FY26 की चौथी तिमाही में 326 करोड़ रुपये से घटकर 195 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन 30.5% रहा।

दोनों कंपनियों के सामने अब खास ऑपरेशनल माइलस्टोन हैं। एथर का नया स्कूटर 29 अगस्त, 2026 को लॉन्च होने वाला है और AURIC कैपेसिटी Q3 FY27 में चालू होने की उम्मीद है।

ओला 4 सितंबर, 2026 से अपने पहले डीलर स्टोर खोलने का प्लान बना रही है, जबकि इसकी सेल बनाने की कैपेसिटी सितंबर 2026 तक 6 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है।

Q1 रेवेन्यू और वॉल्यूम

एथर का FY27 की पहली तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू FY26 की पहली तिमाही के 644.58 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,216.92 करोड़ रुपये हो गया, जबकि होलसेल वॉल्यूम 46,078 यूनिट से बढ़कर 83,418 यूनिट हो गया।

कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन 525,000 यूनिट दिखाए गए, जो साल-दर-साल 68% ज्यादा है, जबकि एथर रजिस्ट्रेशन 44,900 यूनिट से 102% बढ़कर 90,808 यूनिट हो गए।

डिमांड इंडिकेटर भी मज़बूत थे। एथर को FY27 की पहली तिमाही में 707,000 पूछताछ मिलीं, जो साल-दर-साल 95% ज्यादा थीं, जबकि पेड प्री-ऑर्डर 158% बढ़कर 150,000 हो गए।

मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी की रिटेल डिमांड उपलब्ध सप्लाई से ज्यादा चल रही थी, और तिमाही के दौरान डीलर इन्वेंट्री 14 दिनों से घटकर तीन दिन रह गई।

ओला की FY27 की पहली तिमाही रिकवरी मुख्य रूप से कमजोर Q4 FY26 बेस के मुकाबले हुई। डिलीवरी 20,256 यूनिट से बढ़कर 39,192 यूनिट हो गईं, जबकि ऑर्डर 22,522 से बढ़कर 44,071 हो गए।

ऑटोमोटिव रेवेन्यू तिमाही-दर-तिमाही 265 करोड़ रुपये से बढ़कर 455 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, रेवेन्यू FY26 की पहली तिमाही में दर्ज 828 करोड़ रुपये से कम रहा।

Q1 ग्रॉस मार्जिन और EBITDA

ओला इलेक्ट्रिक ने FY27 की पहली तिमाही में ज्यादा रिपोर्ट किए गए ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन के साथ एंट्री की। इसका ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन 30.5% रहा, जबकि FY26 की पहली तिमाही में यह 25.6% था।

कंपनी ने कहा कि FY27 की पहली तिमाही के दौरान इंडस्ट्री कमोडिटी की लागत लगभग 11% बढ़ी, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम, लिथियम, प्लास्टिक और पॉलीमर की ज्यादा लागत ने दबाव बढ़ाया। ओला को उम्मीद है कि अगले एक से दो क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन लगभग 30% से 32% रहेगा।

एथर ने FY27 की पहली तिमाही में 22.4% का एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन बताया, जबकि FY26 की पहली तिमाही में यह 23% था। मैनेजमेंट ने कहा कि तिमाही के दौरान कमोडिटी महंगाई का 5.6 परसेंट पॉइंट असर पड़ा। एथर का रिपोर्ट किया गया EBITDA फिर भी 9.45 करोड़ रुपये पर पॉजिटिव ज़ोन में चला गया, जबकि FY26 की पहली तिमाही में Rs 105.97 करोड़ का EBITDA लॉस हुआ था।

नोमुरा की 3 अगस्त की रिपोर्ट में एथर के FY27 की पहली तिमाही EBITDA को 33 करोड़ रुपये या -2.7% के नुकसान पर कैलकुलेट किया गया, जबकि उसके अपने अनुमान में 67 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान था। यह कैलकुलेशन एथर के कंपनी के बताए गए EBITDA के आंकड़े से अलग है, इसलिए दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखने के बजाय अलग-अलग बताया जाना चाहिए।

एथर एनर्जी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तरुण संजय मेहता ने कहा, ‘हमारा EBITDA FY27 की पहली तिमाही के लिए 9 करोड़ रुपये के मार्जिन पर आया, जो लगभग 0.8% है।’

प्राइसिंग और प्रोडक्ट मिक्स

एथर का एवरेज सेलिंग प्राइस एक और अंतर दिखाता है। कंपनी ने कहा कि उसका ASP जून 2026 में बढ़कर 1.61 लाख रुपये हो गया, जो Q4 FY26 में लगभग 1.50 लाख रुपये था।

मैनेजमेंट ने कहा कि जून का आंकड़ा तिमाही एवरेज से ऊपर था क्योंकि तिमाही के दौरान प्राइसिंग बढ़ी थी, और कंपनी को उम्मीद थी कि ज्यादा ASP आगे मटीरियल-कॉस्ट बढ़ने से कुछ सुरक्षा देगा।

नोमुरा ने एथर के FY27 की पहली तिमाही ASP का हिसाब 1,50,600 रुपये लगाया, जो तिमाही-दर-तिमाही 7% ​​ ज्यादा है। ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि एथर का नया EL स्कूटर 29 अगस्त को लॉन्च होने वाला था और उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म एथर के एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाएगा और लागत कम करेगा।

ओला के मैनेजमेंट ने FY27 की पहली तिमाही ASP में गिरावट का ज्यादातर कारण प्रोडक्ट मिक्स को बताया। एमके की 9 अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया कि ASP में तिमाही-दर-तिमाही 11% की गिरावट आई, जिसमें मैनेजमेंट ने लगभग 90% गिरावट का कारण प्रोडक्ट मिक्स को बताया। ओला को उम्मीद है कि ASP धीरे-धीरे 1.30 लाख रुपये के आसपास सेटल हो जाएगा, जिसमें 5% प्लस या माइनस होगा।

प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी अलग हैं। एथर का EL प्लेटफॉर्म 1 लाख रुपये से 1.3 लाख रुपये के सेगमेंट को टारगेट करता है, जबकि ओला अपने मौजूदा स्कूटर पोर्टफोलियो के आसपास अपनी रेंज बढ़ा रहा है और शक्ति जेन 2 तैयार कर रहा है, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा कि इसमें LFP सेल्स का इस्तेमाल होगा।

मार्केट शेयर और डिमांड

एथर के FY27 की पहली तिमाही रजिस्ट्रेशन साल-दर-साल 102% बढ़कर 90,808 हो गए, जबकि FY26 की पहली तिमाही में यह 44,900 थे। कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार, FY27 की पहली तिमाही में इसका मार्केट शेयर 16.8% था, जबकि FY26 की पहली तिमाही में यह 14.2% था। तिमाही के दौरान इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन साल-दर-साल 68% बढ़कर 525,000 यूनिट हो गए।

ओला का FY27 की पहली तिमाही मार्केट शेयर Q4 FY26 के 5.1% से बढ़कर 8.4% हो गया। इसके रजिस्ट्रेशन तिमाही-दर-तिमाही 97% बढ़े, जबकि बड़े इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में 17% की ग्रोथ हुई। कंपनी ने कहा कि यह सुधार कई क्षेत्रों में हुआ, जिसमें वेस्ट सेल्स तिमाही-दर-तिमाही 61% बढ़ी, नॉर्थ और साउथ सेल्स में 54% और ईस्ट सेल्स में 34% की बढ़ोतरी हुई।

जुलाई के डेटा में फिर कुछ नरमी दिखी। नोमुरा के डेटा के मुताबिक, जुलाई 2026 में एथर का मार्केट शेयर 14.8% था, जबकि जून में यह 16.1% था, जबकि ओला का शेयर 6.9% था, जबकि जून में यह 8.3% था। इसी डेटा के मुताबिक, जुलाई में TVS का मार्केट शेयर 27.2%, बजाज का 22.3% और हीरो मोटोकॉर्प का 11.2% था।

कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन

एथर की सबसे बड़ी रुकावट प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। महीने का प्रोडक्शन अप्रैल 2026 में 24,000 यूनिट से बढ़कर जून 2026 में 31,000 यूनिट हो गया, जबकि होसुर की अभी की मैक्सिमम कैपेसिटी 35,000 यूनिट प्रति महीना, या सालाना लगभग 4.2 लाख यूनिट थी। मैनेजमेंट ने कहा कि अगर सप्लाई होती तो एथर हर महीने 13,000 से 15,000 यूनिट और बेच सकता था।

AURIC से सालाना 5 लाख यूनिट और जुड़ने की उम्मीद है, जिससे एथर की कुल कैपेसिटी 9.2 लाख यूनिट सालाना हो जाएगी। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि AURIC का पहला फेज़ FY27 की तीसरी तिमाही तक बढ़ जाएगा। एक संभावित फेज़ 2 में 5 लाख यूनिट और जुड़ सकते हैं, हालांकि मैनेजमेंट ने उस विस्तार के लिए कोई पक्की इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन नहीं दी है।

ओला की ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहले ही लगभग 1 मिलियन यूनिट सालाना तक बढ़ा दी गई है। इसका तुरंत मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सेल प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी सितंबर 2026 तक बढ़कर 6 GWh होने की उम्मीद है। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, ओला को उम्मीद है कि उसके पहले डीलर स्टोर 4 सितंबर, 2026 को लाइव हो जाएंगे।

ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, भाविश अग्रवाल ने कहा, ‘अब स्ट्रैटेजी यह है कि कंपनी स्टोर एक्सपीरियंस सेंटर जैसे बनेंगे।’

कॉस्ट कंट्रोल और कैश

ओला का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग खर्च Q1 FY27 में घटकर 333 करोड़ रुपये हो गया, जो Q4 FY26 में 428 करोड़ रुपये था, जो तिमाही-दर-तिमाही 22% की गिरावट है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि स्टेडी-स्टेट ऑपरेटिंग-कॉस्ट बेस हर तिमाही में 300 करोड़ रुपये से 325 करोड़ रुपये की ओर बढ़ेगा। कंपनी ने 780 करोड़ रुपये का QIP भी पूरा किया, जो उसके शेयरहोल्डर लेटर के अनुसार 56% ओवरसब्सक्राइब हुआ था।

एथर के ऑपरेटिंग खर्च उसके ऊंचे स्केल के साथ बढ़े, लेकिन कंपनी ने Q1 FY27 में अपना पहला पॉजिटिव EBITDA रिपोर्ट किया।

सेल स्ट्रैटेजी

ओला का सेल प्रोग्राम इसकी कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा है। रस्तोगी ने कहा, ‘गीगाफैक्ट्री के सितंबर तक छह गीगावाट घंटे पर चालू होने की उम्मीद है, जिससे हमारी गाड़ियों में ज्यादा सेल इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा।’ ओला को उम्मीद है कि सेल रेवेन्यू Q3 FY27 से दिखने लगेगा। कंपनी ने एक्सिस एनर्जी के साथ एक MoU भी साइन किया है, जिसमें 2032 तक 20 GWh तक के संभावित बैटरी-स्टोरेज डिप्लॉयमेंट को कवर किया गया है।

एथर की लागत में कमी काफी हद तक EL प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो रही है। इसके मार्च 2026 के मैनेजमेंट अपडेट में कहा गया है कि बेल्ट ड्राइव, ड्रम ब्रेक और स्टील चेसिस सहित मैकेनिकल सिंपलिफिकेशन से मटीरियल की लागत कम होगी, जबकि कंपनी 1 लाख रुपये से 1.3 लाख रुपये के सेगमेंट को टारगेट कर सकेगी।

नए लॉन्च और अगले कदम

एथर का सबसे तुरंत प्रोडक्ट इवेंट 29 अगस्त, 2026 को उसके EL स्कूटर का लॉन्च है। ओला के पास कई आने वाले माइलस्टोन हैं। शक्ति जेन 2 15 अगस्त, 2026 को लॉन्च होने वाला है। इसलिए कंपनियां अलग-अलग ऑपरेशनल प्रायोरिटी के साथ अगले फेज़ की ओर बढ़ रही हैं।

क्या है अगला ट्रिगर?

एथर का तुरंत फोकस अपनी मजबूत डिमांड पाइपलाइन को डिलीवरी में बदलने पर है क्योंकि नई कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है। कंपनी 29 अगस्त, 2026 को अपना EL स्कूटर लॉन्च करने वाली है, जबकि AURIC के चार से पांच महीनों में हर महीने 42,000 यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। ओला की शॉर्ट-टर्म प्रायोरिटी अलग हैं, मैनेजमेंट का टारगेट ऑपरेटिंग खर्च कम करना, ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन बनाए रखना और सितंबर 2026 तक अपनी गीगाफैक्ट्री को 6 GWh कैपेसिटी तक लाना है।

ओला के लिए, वॉल्यूम ठीक होने पर मार्जिन बनाए रखते हुए कॉस्ट बेस को कम करने पर फोकस है। ओला इलेक्ट्रिक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दीपक रस्तोगी ने कहा, ‘हम अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल रूप से बेहतर बनाना जारी रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर में, यह OpEx घटकर Rs 300-Rs 325 करोड़ की रेंज में आ जाएगा।’

सेल बिज़नेस पर रस्तोगी ने कहा, ‘गीगाफैक्ट्री के सितंबर तक छह गीगावाट घंटे पर चालू होने की उम्मीद है, जिससे हमारी गाड़ियों में ज्यादा सेल इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा।’ ओला ने यह भी कहा है कि सेल रेवेन्यू Q3 FY27 से दिखने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज रेटिंग्स

नोमुरा ने 3 अगस्त, 2026 को एथर पर ‘बाय’ रेटिंग बनाए रखी और इसका टारगेट प्राइस 1,470 रुपये से बढ़ाकर 1,714 रुपये कर दिया।

एमके की 16 मार्च, 2026 की रिपोर्ट में एथर पर 713 रुपये के मुकाबले 1,000 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ‘बाय’ रेटिंग दी गई थी, जिसका मतलब उस समय 40.3% की बढ़त थी।

ओला पर, एमके की 9 अगस्त, 2026 की रिपोर्ट में 41 रुपये के मुकाबले 30 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ ‘सेल’ रेटिंग बनाए रखी गई थी, जिसका मतलब 26.8% की गिरावट थी।

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज यानी 7 अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए है। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन बेसिस पर शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10.2 प्रतिशत बढ़कर 21,121.22 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले मुनाफा 19,160.44 करोड़ रुपये था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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