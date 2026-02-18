ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल के खिलाफ साउथ गोवा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन द्वारा जारी डिटेंशन ऑर्डर और वारंट पर रोक लग गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार (17 फरवरी 2026) को यहां रोक लगाई गई है।

पिछले हफ्ते कंज्यूमर कमीशन ने भाविश के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया था। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद वह उसके सामने पेश नहीं हुआ। जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने कमीशन को नोटिस जारी किया और कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि ऐसा वारंट जारी करके उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।

भाविश के खिलाफ वारंट पर लगी रोक

हाई कोर्ट ने कहा, “कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की स्कीम को देखने पर मुआवजा देने का ऑर्डर पास होने और उसे एक्ट के सेक्शन 71 के तहत लागू करने की मांग के बाद ही स्टेट कमीशन को एक्ट के सेक्शन 71 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलती हैं, ताकि वह अपने ऑर्डर को लागू करने के तरीके के तौर पर डिटेंशन वारंट जारी कर सके।”

कोर्ट ने आगे कहा, “ऐसा लगता है कि कंज्यूमर फोरम या कमीशन के सामने किसी विवाद में किसी भी पार्टी को शिकायत की सुनवाई के दौरान ऐसा वारंट जारी करने की कोई पावर नहीं है।”

ओला ने बयान में कहीं ये बात

बाद में ओला ने बयान जारी कर कहा कि हाई कोर्ट ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने वारंट जारी करते समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी पावर से बाहर जाकर काम किया है।

कंपनी ने कहा, “बॉम्बे, गोवा के माननीय हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, साउथ गोवा द्वारा जारी वारंट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, माननीय कोर्ट ने पाया कि कमीशन ने वारंट जारी करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है,”

जिससे यह इशारा मिलता है कि कमीशन के पास कानून के तहत ऐसा वारंट जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है।

क्या है मामला?

यह मामला प्रितेश चंद्रकांत घड़ी द्वारा ओला के दोपहिया वाहन के बारे में दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है।

कमीशन ने अग्रवाल को 4 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। उनसे शिकायत करने वाले की बाइक का पता बताने और यह बताने के लिए कहा गया था कि इतनी देर होने के बाद भी गाड़ी की मरम्मत और डिलीवरी क्यों नहीं हुई।

कंज्यूमर कमीशन ने पहले बेंगलुरु पुलिस को अग्रवाल को गिरफ्तार करने और 23 फरवरी को सुबह 10.30 बजे मडगांव में कमीशन के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। उसने यह भी कहा था कि उसे 1.5 लाख रुपये की बेल पर रिहा किया जा सकता है।

हालांकि, अग्रवाल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद बेलेबल वारंट जारी किया गया। फिलहाल, हाई कोर्ट के आदेश का मतलब है कि आगे की कार्रवाई तक डिटेंशन वारंट पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Ola Electric Share Price

कंपनी का शेयर 18 फरवरी 2026 को 11:24AM तक 0.93% तेजी के साथ 28.22 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 12,447.36 करोड़ रुपये है। इसका 52 सप्ताह का उच्चतर स्तर 71.24 रुपये है और 52 सप्ताह का निचला स्तर 27.36 रुपये है।

