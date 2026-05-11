प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और सोने पर खर्च कम करने की अपील की, ताकि भारत के घटते विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर दबाव कम किया जा सके।

उन्होंने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) का ज्यादा इस्तेमाल करने, कोविड काल की तरह वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था को जहां संभव हो फिर से अपनाने और अगले एक साल तक गैर-जरूरी विदेश यात्रा व सोने की खरीदारी से बचने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर लोग विदेशी चीजों और विदेश यात्रा पर खर्च कम करके देश में ही पैसा खर्च करेंगे, तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, घरेलू कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा, “जहां भी मेट्रो उपलब्ध हों, वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें… इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, और इस तरह फॉरेन करेंसी पर निर्भरता कम होगी।”

यह अपील तब आई है जब भारत के फॉरेक्स रिज़र्व पर बढ़ते इंपोर्ट कॉस्ट और ग्लोबल एनर्जी वोलैटिलिटी का दबाव है। भारत, जो एक नेट ऑयल इंपोर्टर है और अपनी 89% तेल ज़रूरतें बाहरी सोर्स से पूरी करता है उसे अब तेल की ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, एक साल पहले लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर अब 113 डॉलर से ज्यादा हो गई हैं।

सबसे पहले, सोना क्यों?

सीधी सी बात है, भारत सोने का प्रोड्यूसर नहीं है और अपना लगभग सारा सोना इम्पोर्ट करता है। पिछले साल, भारत ने अकेले सोने पर लगभग $72 बिलियन (लगभग $6 बिलियन हर महीने) खर्च किए। यह स्थिति सोने की कंज्यूमर इम्पोर्ट और रिजर्व एसेट के तौर पर दोहरी भूमिका की वजह से और मुश्किल हो जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक तेजी से सोना जमा कर रहा है, पिछले साल लंदन से 168 टन सोना मंगाकर मार्च 2026 तक कुल 880 टन कर दिया। सोना अभी भारत के कुल फॉरेक्स रिज़र्व का 16% है, जो पिछले साल के 10% से ज्यादा है।

हालांकि, घरों में सोने की खरीद का एक अलग आर्थिक असर होता है। RBI के रिज़र्व-मैनेजमेंट ऑपरेशन के उलट, इम्पोर्टेड सोने की कंज्यूमर डिमांड सीधे इकॉनमी से डॉलर के आउटफ्लो को बढ़ाती है। इसलिए बड़े पैमाने पर सोने के इम्पोर्ट से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बढ़ सकता है और डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे समय के साथ रुपया कमजोर हो सकता है।

जैसे-जैसे डॉलर बाहर जाते हैं, भारतीय रुपया कमजोर होता है, जिससे सोना और भी महंगा हो जाता है। इससे एक ऐसा बुरा चक्कर बनता है जिसमें भारतीय ग्राहक सोने के लिए ज्यादा रुपये देते हैं क्योंकि पिछली सोने की खरीदारी ने रुपये पर दबाव डाला है।

इस दबाव को कैसे बढ़ा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट?

भारत अभी अपना लगभग 89% तेल इम्पोर्ट करता है, जबकि पिछले एक दशक में घरेलू तेल प्रोडक्शन में गिरावट आई है। सोने के इम्पोर्ट की तरह, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी (पिछले साल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से 113 डॉलर तक) सीधे तौर पर डॉलर के आउटफ्लो में बढ़ोतरी का नतीजा है, जिससे जल्द ही कमी को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन की क्षमता सीमित हो गई है।

हालांकि पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें स्थिर रही हैं, लेकिन इस कमी को सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पूरा कर लिया है, जो फ्यूल रिटेलिंग में दबदबा रखती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार (8 मई) को बताया कि इन कंपनियों को बढ़ती अंडर-रिकवरी ( रिटेल कीमत और इम्पोर्ट कीमत के बीच का अंतर ) का सामना करना पड़ा है और इंटरनेशनल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ है। OMCs को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी नुकसान हो रहा है, जिससे दबाव और बढ़ गया है।

यह देखते हुए कि सरकार ने OMCs को इन नुकसानों की भरपाई करने की कोई योजना नहीं बनाई है, कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि कंपनियां खुद इस तरह के बदलाव के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, ऐसी बढ़ोतरी पेट्रोल पंप पर ही नहीं रुकेगी। भारत में ज़्यादातर माल ढुलाई डीजल पर निर्भर करती है और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी कुछ ही दिनों में पूरी सप्लाई चेन में फैल जाती है, जिससे किराने का सामान, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा के सामान की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका बोझ आखिर में कंज्यूमर पर पड़ता है।

खाने के तेलों से पैदा हुई बड़ी मुश्किल

प्रधानमंत्री ने खाने के तेल को भारत के फॉरेक्स बिल का एक बड़ा हिस्सा भी बताया और खपत में कमी को आर्थिक और पब्लिक-हेल्थ दोनों तरह का उपाय बताया। उन्होंने कहा, “हमें इसके इंपोर्ट पर विदेशी करेंसी खर्च करनी पड़ती है। अगर हर घर खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दे, तो यह देशभक्ति में बहुत बड़ा योगदान होगा। इससे देश के खजाने और परिवार के हर सदस्य की सेहत में सुधार होगा।”

भारत अपनी खाने के तेल की जरूरतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर है इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, साथ ही रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल। सोने की खरीदारी टाली जा सकती है या फ्यूल को थ्योरी के हिसाब से बचाया जा सकता है, लेकिन खाने के तेल के ऑप्शन कम हैं और यह रोज की जरूरत है।

रुपये में गिरावट से यह प्रॉब्लम और बढ़ जाती है: कमजोर रुपया हर इम्पोर्टेड लीटर की कीमत बढ़ा देता है और खाने के तेल की बढ़ती कीमतें सप्लाई चेन से तेजी से कंज्यूमर की थाली तक पहुंचती हैं। सरसों के तेल जैसे देश में मौजूद ऑप्शन तो हैं, लेकिन इन्हें इतनी तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता कि इम्पोर्ट की जगह ले सकें। मजबूत रीजनल कंजम्पशन प्रेफरेंस भी ऑप्शन की तरफ देश भर में बदलाव को लागू करना बहुत मुश्किल बना देती हैं।

फर्टिलाइजर

प्रधानमंत्री ने केमिकल फर्टिलाइजर के मौजूदा इस्तेमाल को आधा करने की भी सिफारिश की और उनके इम्पोर्ट पर खर्च होने वाले काफी फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र किया।

यह नंबरों से साफ है: भारत द्वारा इम्पोर्ट किए गए यूरिया की कीमत फरवरी में 508 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 935 डॉलर प्रति टन हो गई है क्योंकि वेस्ट एशिया सप्लाई कर रहा है।

यह नंबर्स से साफ है: जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस ने 20 अप्रैल को रिपोर्ट किया कि वेस्ट एशिया सप्लाई रूट्स में भारी रुकावट आने की वजह से भारत द्वारा इम्पोर्ट किए जाने वाले यूरिया की कीमत फरवरी में 508 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 935 डॉलर प्रति टन हो गई है। इसी तरह, DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत पिछले साल के 680 डॉलर से बढ़कर 925 डॉलर प्रति टन होने की उम्मीद है। अमोनिया की कीमतें भी 435 डॉलर से दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 850–900 डॉलर प्रति टन हो गई हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस ने 9 मार्च को रिपोर्ट किया कि भारत का लगभग 75% यूरिया इम्पोर्ट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों से होता है, जबकि घरेलू यूरिया प्लांट्स फीडस्टॉक के तौर पर LNG पर निर्भर हैं – जिसका 60% से ज़्यादा कतर, UAE और ओमान से स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के ज़रिए इम्पोर्ट किया जाता है। उस रूट में कोई भी लगातार रुकावट न सिर्फ़ फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट, बल्कि घरेलू यूरिया प्रोडक्शन पर भी असर डाल सकती है।

इसमें सप्लाई की कमी भी जोड़ लें: भारत को अकेले आने वाले खरीफ सीजन के लिए 19.4 मिलियन टन यूरिया की ज़रूरत है, जबकि अप्रैल की शुरुआत में स्टॉक सिर्फ 5.5 मिलियन टन था।

अगर जून में खरीफ की बुआई शुरू होने से पहले स्टॉक को ठीक से नहीं भरा जा सका, तो खेती की ज्यादा लागत से खाने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से कम से कम एक साल तक विदेश यात्रा न अपील की है। पहली नजर में यह एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा संदेश माना जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…



