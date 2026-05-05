पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि फिलहाल सरकार के पास पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को कम कीमत पर ईंधन बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोई योजना नहीं है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब फ्यूल की कीमतों, खासकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं।

पश्चिम एशिया संकट के बीच अंतराष्ट्रीय तेल और फ्यूल की कीमतों में उछाल के बावजूद, रेगुलर पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

ATF या जेट फ्यूल के मामले में, 1 अप्रैल को डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कीमत में बढ़ोतरी का लगभग 25% ही आगे बढ़ाया गया, हालांकि अंतराष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए पूरा पासथ्रू किया गया था।

नतीजतन, पब्लिक सेक्टर की OMCs, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इन फ्यूल की बिक्री पर भारी नुकसान उठा रही हैं और कीमतें बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, ऐसा पता चला है।

भारत में चार साल से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा, कीमतों में मौजूदा ग्लोबल उछाल का समय, जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों से टकरा रहा था, कीमतों में बढ़ोतरी के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल बना दिया।

कीमतों में बढ़ोतरी न होने पर, OMCs पर काफी फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है। लेकिन सरकार के पास कंपनियों को कोई फाइनेंशियल मदद देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया संकट पर इंटर-मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, “फिलहाल भारत सरकार के पास OMCs (फ्यूल की बिक्री पर उनके नुकसान के लिए) को सपोर्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि रेगुलर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें न बढ़ाकर OMCs महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद कर रही हैं।

हाल ही में हुए राज्य चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार के ऊंचे पद वाले सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों या हफ्तों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG जैसे फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च और अप्रैल के दौरान, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाया था कि फ्यूल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है।

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने पिछले हफ्ते जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “यह होना ही है। यह बस कुछ ही समय की बात है जब कीमतें (पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की) बढ़ेंगी।”

MoPNG की तरफ से बार-बार इस बात का भरोसा दिलाने पर कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, अधिकारी ने कहा था कि ये राजनीतिक घोषणाएं थीं जो राज्य चुनावों के बीच में हुईं और निश्चित रूप से कीमतें बढ़ाने में एक रुकावट हैं।

कोशिश यह रही है कि कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एक जैसी रहें, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने का कोई नतीजा नहीं दिख रहा है, इसलिए कीमतों पर यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। अधिकारी ने कीमतों में बदलाव की टाइमलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।

दिल्ली में अभी पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है। राजधानी में घरेलू LPG की कीमत 913 रुपये प्रति 14.2-kg सिलेंडर है। राज्यों की टैक्स दरों में अंतर के कारण फ्यूल की कीमतें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।

23 अप्रैल को, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि OMCs को पेट्रोल की बिक्री पर लगभग 20 रुपये प्रति लीटर और डीजल की बिक्री पर 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। 1 अप्रैल को, उसने कहा था कि OMCs को घरों में LPG की बिक्री पर प्रति 14.2-kg सिलेंडर लगभग 380 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह मानते हुए कि OMCs को घरेलू उड़ानों के लिए जेट फ्यूल की बिक्री पर भी नुकसान हो रहा है, मंत्रालय ने अब तक यह नहीं बताया है कि इस फ्यूल पर उनकी अंडर-रिकवरी कितनी है।

पेट्रोल और डीज़ल की रिटेल कीमतें डीरेगुलेट हैं, लेकिन असल में सरकारी OMCs ने (जिनका फ्यूल रिटेल में 90% मार्केट शेयर है) सरकार से सलाह करके कीमतें स्थिर रखी हैं।अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग स्थिर हैं।

होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह रुकने से (जहां से आमतौर पर दुनिया भर में तेल और नैचुरल गैस का पांचवां हिस्सा गुज़रता है) ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ा है और कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस के इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और देश में फ्यूल की कीमतें ग्लोबल तेल और फ्यूल प्राइस बेंचमार्क से जुड़ी हैं।

हालांकि कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता के मामले में भारत अच्छी स्थिति में रहा है, फिर भी उसे ज्यादा कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

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दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं भारत में पिछले चार साल से पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं, जिससे तेल कंपनियों पर नुकसान बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बढ़ोतरी की संभावना से इनकार भी नहीं किया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर...