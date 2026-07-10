ग्राहकों को शुद्ध पेट्रोल और अलग-अलग स्तर के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल में से चुनने का विकल्प नहीं मिलने पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकार का कहना है कि देश भर में बेस फ्यूल के कई ग्रेड उपलब्ध कराना बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी। इससे भारत के जटिल फ्यूल रिटेल नेटवर्क में लागत बढ़ेगी और ऑपरेशनल क्षमता भी प्रभावित होगी।

सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा बेस फ्यूल E20 (जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होता है) शुद्ध पेट्रोल और कम इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण वाले ईंधन की तुलना में ज्यादा साफ और बेहतर है। इसके लिए भारी निवेश की जरूरत पड़ी है और कई वजहों से कम मिश्रण वाले लेवल पर वापस जाना समझदारी नहीं होगी।

भारत ने पिछले वर्ष पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था और अभी देश भर में E20 फ्यूल ही स्टैंडर्ड पेट्रोल वैरिएंट है। E20 फ्यूल को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई है, लोगों का दावा है कि पुरानी गाड़ियों (जिनके इंजन ज्यादा इथेनॉल मिश्रण के लिए नहीं बने थे) की माइलेज में काफी कमी आई है और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं।

सरकार लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि पुरानी गाड़ियों की माइलेज में ज्यादा से ज्यादा 3-5% की कमी आएगी, लेकिन इसके फायदे (जैसे ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक क्षमता, तेजी से जलना, बेहतर पिकअप, स्मूद एक्सेलरेशन और इंजन का साफ-सुथरा चलना) इस कमी की भरपाई कर देंगे।

सरकार ने उन दावों को भी लगातार खारिज किया है कि ई20 फ्यूल से इंजन के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इस विरोध के बीच यह सवाल भी उठा कि गाड़ी चलाने वालों को शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 फ्यूल चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा, जैसा कि कुछ देशों में होता है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) के एक डिटेल्ड नोट में यह बात कही, “…अगर साफ, तेज और कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन उपलब्ध है, तो हम जान-बूझकर घटिया विकल्प क्यों चुनेंगे? यह सुझाव कि हर पेट्रोल पंप पर एक साथ शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 उपलब्ध होना चाहिए, भारत के फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हकीकत को नजरअंदाज करता है। भारत में एक लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट हैं, जिन्हें रिफाइनरी, टर्मिनल, डिपो और पाइपलाइन के बड़े नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है। इतनी बड़ी सप्लाई चेन में बेस पेट्रोल के कई ग्रेड बनाए रखने से एक बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती खड़ी हो जाएगी, हैंडलिंग की लागत बढ़ेगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा और ऑपरेशनल क्षमता कम हो जाएगी।”

मंत्रालय ने कहा, “पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों ने इथेनॉल प्रोडक्शन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है… अगर यह क्षमता बनाने के बाद हम अचानक ई10 पर वापस लौटते हैं, तो इन निवेशों का क्या होगा? अतिरिक्त प्रोडक्शन क्षमता का क्या होगा? किसानों, कोऑपरेटिव्स, उद्यमियों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी कंपनियों ने राष्ट्रीय नीति पर भरोसा करके जो हजारों करोड़ रुपये निवेश किए हैं, उनका क्या होगा? पब्लिक पॉलिसी को कंज्यूमर के हितों और एनर्जी सिक्योरिटी, पर्यावरण की स्थिरता, किसानों के कल्याण और राष्ट्रीय संसाधनों के समझदारी भरे इस्तेमाल के बीच संतुलन बनाना चाहिए।”

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को जल्दबाजी में तेज करने की चिंताओं को खारिज करते हुए मंत्रालय ने कहा कि E20 फ्यूल को “अनुमानों” के आधार पर नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत बातचीत और इंजन की मजबूती, फ्यूल सिस्टम, मटीरियल कम्पैटिबिलिटी, जंग से बचाव, गाड़ी चलाने में आसानी, उत्सर्जन और परफॉर्मेंस जैसे पहलुओं पर व्यापक टेस्टिंग और फील्ड वैलिडेशन के बाद ही लॉन्च किया गया था। लेकिन विरोध को देखते हुए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार पेट्रोल में इथेनॉल के ऊंचे मिश्रण (ब्लेंड) को लागू करने में देरी कर सकती है। मंगलवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने खबर दी कि सरकार E25 फ्यूल पर स्विच करने के प्रस्तावित कदम को टाल सकती है।

शुक्रवार को जारी FAQs में पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से कहा कि इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दो दशक से भी पुराना है, और “किसी ने भी ईंधन के तौर पर इथेनॉल पर सवाल नहीं उठाया”, क्योंकि कई देशों, खासकर ब्राजील और अमेरिका में इसका इस्तेमाल होता रहा है। लगभग एक दशक तक सुस्त रहने के बाद, भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पिछले कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़ा है क्योंकि मौजूदा सरकार ने पर्याप्त इथेनॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, “जब भारत ने इथेनॉल के ऊंचे मिश्रण की ओर बढ़ने का फैसला किया, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर चरण में शामिल थी। ई10 कम्पैटिबिलिटी के लिए, मैन्युफैक्चरर्स से 2020-21 में ही काफी पहले बातचीत की गई थी। भारत ने जून 2022 में अपना E10 लक्ष्य हासिल कर लिया… ई20 के लिए, और भी सख्त प्रक्रिया अपनाई गई। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कंपोनेंट सप्लायर्स, टेस्टिंग एजेंसियों और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ व्यापक बातचीत की गई। IMC (अंतर-मंत्रालयी समिति) का रोडमैप 2021 से ही पब्लिक डोमेन में था और इसमें E20 तक पहुंचने का एक व्यवस्थित रास्ता बताया गया था।”

इसमें आगे कहा गया, “अगर ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां नतीजों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होतीं, तो वे कभी भी इस प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करतीं या गाड़ियों की वारंटी का सम्मान नहीं करतीं। आज लगभग हर कंपनी सभी गाड़ियों (पुरानी या नई) के लिए वारंटी का सम्मान कर रही है, क्योंकि वे इस बातचीत का हिस्सा रही हैं। इसके अलावा, मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिसमें 1.5 करोड़ पुरानी, ​​नॉन-ई20 सर्टिफाइड गाड़ियां शामिल थीं, और E20 से जुड़ी कोई जंग, असामान्य टूट-फूट या पार्ट्स की उम्र कम होने जैसी कोई समस्या नहीं देखी गई। हीरो मोटोकॉर्प ने भी ऐसा ही अनुभव बताया है। असल दुनिया के ये सबूत अलग-थलग किस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं।”

मंत्रालय के अनुसार, अगर E20 से रबर के पार्ट्स, फ्यूल लाइन या इंजन को नुकसान पहुंचता, तो गाड़ी मालिकों की ओर से लाखों वारंटी क्लेम आते, बड़े पैमाने पर पार्ट्स खराब होते और पूरे देश में शिकायतों की बाढ़ आ जाती, जो कि “बिल्कुल नहीं हुआ”।

सरकार ने उपभोक्ताओं को यह भी भरोसा दिलाया कि इथेनॉल सप्लाई चेन सबसे कड़ाई से रेगुलेटेड फ्यूल सप्लाई सिस्टम में से एक है, इथेनॉल और ब्लेंडेड पेट्रोल कड़े ‘ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स’ (BIS) स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं और “डिस्टिलरी से डिपो और रिटेल आउटलेट” तक हर चरण में इनकी क्वालिटी की जांच होती है।

इसमें कहा गया “ई20 एक सुरक्षित, साफ, साबित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फ्यूल है जिसका इस्तेमाल भारतीय उपभोक्ता भरोसे के साथ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी, सुरक्षा और कम्पैटिबिलिटी को सभी ज़िम्मेदार स्टेकहोल्डर्स ने प्रमाणित और सुनिश्चित किया है, जिनमें ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां, टेस्टिंग और होमोलोगेशन एजेंसियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ शामिल हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी, डराने-धमकाने वाली बातों या बिना पुष्टि वाली सामग्री से गुमराह न हों।”

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देश में इस समय पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर आम लोगों में मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से गाड़ियों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर क्या असर पड़ता है।

अब इस पर द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा (Calorific Value) होती है। इसलिए जब पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फर्क बहुत मामूली होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…