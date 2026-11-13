अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) इतिहास की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग में से एक की तैयारी कर रहा है। एनवीडिया से इसे 10 अरब डॉलर के निवेश का वादा मिला है और गूगल तथा माइक्रोसॉफ्ट जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ 26 अरब डॉलर का प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो रहा है।

लेकिन काफी लंबे वक्त से सीईओ और को-फाउंडर रहे जेन्सेन हुआंग के अचानक चले जाने के बाद, एनवीडिया अब नेतृत्व संकट का सामना कर रहा है। एंथ्रोपिक के साथ 400 से अधिक निवेशक जुड़े हैं और इसके आईपीओ में अरबों डॉलर लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह लिस्टिंग इतनी बड़ी हो गई है कि इसके फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है?

क्या यह डील आगे बढ़ेगी?

एनवीडिया, एंथ्रोपिक के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर्स में से एक है और कंपनी के आने वाले आईपीओ में इसकी बड़ी भूमिका है। एंथ्रोपिक की फाइलिंग के अनुसार, एनवीडिया ने 26 अरब डॉलर के प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत लगभग 10 अरब डॉलर के शेयर खरीदने पर सहमति जताई है। यह प्रक्रिया पब्लिक ऑफरिंग के साथ-साथ ही चल रही है।

दोनों कंपनियों के बीच का रिश्ता सिर्फ इस निवेश तक सीमित नहीं है। एंथ्रोपिक ने एनवीडिया की सबसे एडवांस चिप्स तक पहुंच पाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का वादा किया है। इन चिप्स का इस्तेमाल कंपनी अपने AI मॉडल को विकसित करने और चलाने के लिए करती है।

निवेशकों और विश्लेषकों ने ‘फॉर्च्यून’ को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि एनवीडिया में हुए इन घटनाक्रमों से एंथ्रोपिक के बिजनेस को सीधे तौर पर कोई नुकसान होगा। हालांकि, उनका मानना ​​है कि इस स्थिति से पूरी AI इंडस्ट्री को लेकर नए संदेह पैदा हो सकते हैं।

क्या एनवीडिया का नेतृत्व संकट एंथ्रोपिक के आईपीओ को प्रभावित करेगा?

‘सीपोर्ट रिसर्च पार्टनर्स’ के विश्लेषक जे गोल्डबर्ग ने ‘फॉर्च्यून’ से बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जेन्सेन हुआंग के जाने से एंथ्रोपिक का आईपीओ पटरी से उतरेगा। उन्होंने कहा, “वे एनवीडिया की अर्निंग्स कॉल के ठीक समय पर पब्लिक होने जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी योजना पर कोई असर पड़ेगा।”

हालांकि, गोल्डबर्ग का मानना ​​है कि एंथ्रोपिक के पब्लिक कंपनी बनने के बाद बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा, “कम से कम इससे एक ऐसा सवाल तो उठेगा ही कि, ‘क्या AI का यह दौर बना रहेगा? क्या हम इसे इसी तरह जारी रख पाएंगे?'”

“उन्हें और भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा।”

एनवीडिया के साथ करीबी रिश्ते होने के बावजूद, एंथ्रोपिक के पास कई अन्य कंपनियों की चिप्स भी उपलब्ध हैं। इससे उन्हें किसी एक सप्लायर पर बहुत अधिक निर्भर होने से बचने में मदद मिल सकती है।

कंपनी अपने कुछ AI मॉडल एनवीडिया के हार्डवेयर के अलावा, गूगल की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPUs), अमेजन की ट्रेनियम चिप्स और AMD की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) पर चलाती है।

खबरों के अनुसार, एंथ्रोपिक ने अपनी खुद की चिप्स विकसित करने की संभावना पर भी विचार किया है।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि एनवीडिया को लेकर बनी अनिश्चितता के बावजूद, एंथ्रोपिक की स्थिति मजबूत बनी हुई है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एनवीडिया का 10 अरब डॉलर का निवेश कमिटमेंट कायम रहेगा, हालांकि जो कंपनियां वित्तीय मदद के लिए एनवीडिया पर निर्भर हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

वेंचर कैपिटल फर्म M13 के पार्टनर कार्ल एलोमर ने ‘फॉर्च्यून’ को दिए एक बयान में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हाल की घटनाओं से एंथ्रोपिक की व्यावसायिक स्थिति में कोई बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, “मेरी नजर में एंथ्रोपिक अभी भी उतनी ही अच्छी और मजबूत स्थिति में है, जितनी इस खबर के आने से पहले थी।” “एंथ्रोपिक के आंकड़े शानदार हैं और उन्होंने साफ तौर पर दिखाया है कि उनके पास अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा क्षमता मौजूद है। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है।”

जेन्सेन हुआंग ने क्यों छोड़ा एनवीडिया?

हुआंग ने गुरुवार को उन खबरों के बाद इस्तीफा दे दिया जिनमें आरोप लगाया गया था कि उनके दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। इनमें से एक कथित रिश्ता एक ऐसे कस्टमर के साथ था जिस पर US इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक था कि वह चीनी इंटेलिजेंस एसेट है। दूसरा रिश्ता कथित तौर पर एक Nvidia एग्जीक्यूटिव के साथ था जो सीधे उसे रिपोर्ट करता था।

विवाद से पहले, हुआंग ने फॉर्च्यून को बताया था कि एनवीडिया चीन के लिए “बहुत बड़ी सेवा हो सकती है”। उनके जाने से कुछ ही दिन पहले एनवीडिया अपनी तिमाही कमाई की घोषणा करने वाला है। हुआंग के बिना यह कंपनी की पहली कमाई की घोषणा होगी।

पूरी एआई इंडस्ट्री के लिए क्यों मायने रखता है एंथ्रोपिक आईपीओ?

एंथ्रोपिक की आने वाली लिस्टिंग न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि उन सैकड़ों निवेशक के लिए भी जरूरी है जिन्होंने एआई इंडस्ट्री में पैसा लगाया है।

एंथ्रोपिक और उसके कॉम्पिटिटर OpenAI ने इतना कैपिटल इकट्ठा किया है कि सिलिकॉन वैली की लगभग हर बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म का उनमें हिस्सा है। प्राइवेट मार्केट में उनकी मौजूदगी एक इंडेक्स फंड जैसी हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशक का उनकी ग्रोथ में हिस्सा है।

इससे एंथ्रोपिक का आईपीओ 400 से ज्यादा निवेशक के लिए एक बड़ी घटना बन गया है, जिन्होंने कंपनी को सपोर्ट किया है।

एक सफल लिस्टिंग एआई बूम में भरोसा बढ़ा सकती है और यह दिखा सकती है कि निवेशक अभी भी इस सेक्टर में बड़ी रकम लगाने को तैयार हैं।

लेकिन, अगर आईपीओ फेल हो जाता है या अनिश्चित समय के लिए टाल दिया जाता है, तो यह एक मजबूत चेतावनी हो सकती है कि एआई बबल फटने के करीब हो सकता है।

चीन और एआई रेगुलेशन को लेकर एंथ्रोपिक और एनवीडिया के नज़रिए में भी अंतर हैं। चिप एक्सपोर्ट पर कड़े कंट्रोल के लिए एमोदेई के सपोर्ट ने उन्हें हुआंग से अलग कर दिया है, जबकि ओपन-सोर्स एआई मॉडल के लिए लाइसेंसिंग नियमों पर भी उनके विचार अलग-अलग हैं।

ये मतभेद और भी जरूरी हो सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर इसकी लिस्टिंग से पहले एंथ्रोपिक के बिज़नेस रिश्तों की जांच करेंगे।

आईपीओ से जुटाए जा सकते हैं 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा

एंथ्रोपिक के आईपीओ को निवेशकों से मजबूत डिमांड मिल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, कंपनी की वैल्यूएशन 1.4 ट्रिलियन आईपीओ से ऊपर जा सकती है और आईपीओ, ग्रीनशू व प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कुल 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा जुटाए जा सकते हैं।

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चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…