चिप बनाने वाली कंपनी Nvidia के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग ने बृहस्पतिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने कोलेट क्रेस्स को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंपनी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं।

एक चीनी जासूस के साथ अफेयर की खबरों के बाद जेन्सेन हुआंग पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। बुधवार देर रात को आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हुआंग का Nvidia की ही एक कर्मचारी के साथ भी अफेयर था।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक Nvidia के शेयरों में गुरुवार को प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 10% की भारी गिरावट आई।

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दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

