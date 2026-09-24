NSE IPO Listing: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के आईपीओ निवेशकों का इंतजार खत्म हो गया है। इसका शेयर आज, 24 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। इस शेयर ने BSE पर 1,800 रुपये के भाव पर एंट्री की। NSE का IPO प्राइस 1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इस तरह शेयर 15 रुपये यानी करीब 0.84% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।

हालांकि, लिस्टिंग के बाद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर 61.35 रुपये या 3.41% की तेजी के साथ 1861.35 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है।

एनएसई आईपीओ: 5.71 गुना हुआ था सब्सक्राइब

एनएसई आईपीओ पर 5.71 गुना दांव लगा था। रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 1.39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एंप्लॉयीज का कोटा 2.40 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 6.55 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वही, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 12.68 गुना सब्सक्राइब हुआ।

आम निवेशक आईपीओ में कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 8 शेयर थे। एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,280 रुपये का निवेश करना पड़ा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह दुनिया के सबसे बड़े मल्टी-एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में शुमार है। साल 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, डेट सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स जैसे एसेट क्वास में ट्रेडिंग, मार्केट डेटा, इंडेक्स सर्विसेज, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग और रेगुलेटरी ओवरसाइट को लेकर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मुहैया कराती है।

गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। सेंसेक्स 586.19 अंक या 0.78% गिरकर 74,242.06 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 में 207.45 अंक या 0.88% की गिरावट आई और यह 23,239.35 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा गिरा, जिसमें 4.63% की गिरावट आई; इसके बाद बजाज फिनसर्व में 2.55% की गिरावट देखी गई। दूसरी ओर, टेक महिंद्रा में 0.67%, TCS में 0.29%, इंफोसिस में 0.19% और ICICI बैंक में 0.13% की बढ़त हुई।

यह भी पढ़ें: Spinny समेत 3 कंपनियों ने तेज की IPO की तैयारी

शेयर बाजार में आईपीओ का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। अब सचिन तेंदुलकर के निवेश वाली पुरानी कारों की खरीद-बिक्री करने वाली कंपनी Spinny समेत तीन कंपनियों ने शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी शुरू कर दी है। Spinny, महाराष्ट्र ऑयल एक्सट्रैक्शंस और छत्तीसगढ़ की मधुर आयरन एंड स्टील (इंडिया) ने IPO के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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