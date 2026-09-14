NSE IPO: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बहुप्रतीक्षित IPO 17 सितंबर से खुलने जा रहा है। इश्यू का प्राइस बैंड 1,700–1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और बाजार में इसकी लिस्टिंग को लेकर काफी उत्साह है।

दिलचस्प बात यह है कि मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद के बावजूद मौजूदा शेयरहोल्डर्स ने बेचने वाली हिस्सेदारी घटा दी है। अब ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए करीब 22,562 करोड़ रुपये जुटने का अनुमान है, जो पहले की 30,000 करोड़ रुपये की उम्मीद से काफी कम है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर निवेशकों ने हिस्सेदारी बेचने का फैसला क्यों बदला?

किसने हिस्सेदारी की बिक्री में कटौती की और कितनी?

बेचने वाले शेयरहोल्डर्स से अब OFS में लगभग 126 मिलियन शेयर बेचने की उम्मीद है, जबकि जून के ओरिजिनल ऑफर डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था कि उन्होंने शुरू में लगभग 149 मिलियन शेयर बेचने का प्लान बनाया था।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी हिस्सेदारी की बिक्री 1% से घटाकर लगभग 0.7% कर दी है और अब उसे IPO से 2,851 करोड़ रुपये तक मिलने की उम्मीद है। जबकि बैंक ने बेचे जा रहे शेयरों की संख्या कम कर दी है, पिछले हफ़्ते जारी किए गए अपडेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट्स में SBI कैपिटल मार्केट्स को भी बेचने वाले शेयरहोल्डर के तौर पर जोड़ा गया है। SBI की सब्सिडियरी एक्सचेंज में अपनी लगभग 0.35% हिस्सेदारी लगभग 1,567 करोड़ रुपये में बेचेगी।

इन दोनों कंपनियों ने एक रुपये से कम की वेटेड एवरेज कॉस्ट पर शेयर खरीदे थे और वे उन्हें कीमत के 17-18 गुना पर बेचेंगी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, जिसने शुरू में लगभग 5 रुपये की एवरेज कीमत पर शेयर खरीदे थे, ने अपनी हिस्सेदारी बेचने में 18 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और अब इस इश्यू से 1,104 करोड़ रुपये कमाएगी। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने अपनी हिस्सेदारी बेचने में 13 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और उसे 1,373 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेचने में कमी क्यों की?

मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद थी कि NSE IPO की कीमत लगभग 2000-2100 प्रति शेयर होगी, जिससे एक्सचेंज की वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि, एक्सचेंज ने उम्मीद से कम प्राइस बैंड की घोषणा की, जिससे कंपनी की वैल्यू लगभग 4.42 लाख करोड़ हो गई।

हालांकि यह नए निवेशक के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब था कि मौजूदा शेयरहोल्डर्स को उम्मीद से कम पैसा मिलेगा। IPO को ट्रैक करने वाले एक एनालिस्ट ने बताया, “आखिरकार हमने जो प्राइस बैंड देखा, उसके साथ शेयरहोल्डर्स के लिए भविष्य के लिए अपने शेयर होल्ड करना सही था।”

एनालिस्ट ने आगे कहा, “IPO के पॉजिटिव लिस्ट होने और आगे चलकर अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है, क्योंकि कम वैल्यूएशन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी वैल्यू बची हुई है। सस्ती कीमतों पर खरीदे गए शेयर्स को होल्ड करने से मौजूदा शेयरहोल्डर्स को आगे चलकर अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने में मदद मिलेगी।”

मार्केट लीडरशिप NSE के रिटर्न को बढ़ा सकती है

2017 में लिस्ट हुए BSE के शेयर्स तब से लगभग 29 गुना बढ़ गए हैं। इस तरह, SBI, जिसने अपनी ओरिजिनल स्टेक सेल के साथ आगे बढ़ने पर लगभग 4,418 करोड़ रुपये कमाए होते, अगर लिस्टिंग के कुछ महीनों या सालों में NSE के शेयर्स 3,000 रुपये प्रति शेयर तक बढ़ जाते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट 1.4 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर लगभग 2.4 ट्रिलियन रुपये हो सकता है।

डेटा बताता है कि NSE लिस्टिंग पर कॉम्पिटिटर BSE जितना ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, अगर उससे ज़्यादा नहीं। मोतीलाल ओसवाल के डेटा के मुताबिक, एक्सचेंज के पास कैश मार्केट (लगभग 93%), इक्विटी फ्यूचर्स (99.79%), इक्विटी ऑप्शंस (74.71%), और करेंसी डेरिवेटिव्स (99-100%) जैसे सेगमेंट में लगभग पूरा मार्केट शेयर है।

हालांकि डेरिवेटिव्स सेगमेंट पर हाल ही में हुई रेगुलेटरी कार्रवाई ने हाल के दिनों में कमाई को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर पर NSE की मार्केट लीडरशिप इसे कैपिटलाइज करने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखती है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टर्स भारत के कम पहुंच वाले फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हैं।

एक्सचेंज ने कमोडिटीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REIT), और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvIT) जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी अपनी पेशकशों को डायवर्सिफाई किया है, और इनमें से ज्यादातर सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप रखता है।

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