NSE IPO: आईपीओ निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बहुप्रतीक्षित IPO 17 सितंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। करीब 22,561 करोड़ रुपये के इस मेगा इश्यू को लेकर ग्रे मार्केट में भी चर्चा है और निवेशकों की नजर इसके संभावित लिस्टिंग गेन पर टिकी हुई है।

अगर आप भी इस IPO में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले लेटेस्ट GMP, प्राइस बैंड, लॉट साइज, न्यूनतम निवेश राशि और अहम तारीखों जैसी सभी जरूरी जानकारियां जरूर जान लें…

एनएसई आईपीओ कब से कब तक खुलेगा?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का आईपीओ 17 सितंबर 2026 से निवेशकों के लिए खुलेगा। यह पब्लिक इश्यू 21 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा।

कब हो सकती है लिस्टिंग?

एनएसई के आईपीओ की 24 सितंबर 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्टिंग होने की संभावना है।

एनएसई आईपीओ: इश्यू टाइप और सेल टाइप

कंपनी का आईपीओ बुक बिल्डिंग इश्यू है और यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में लाया गया है।

प्राइस बैंड और लॉट साइज

एनएसई ने आईपीओ का प्राइस बैंड 1,700 रुपये से 1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया है।

– लॉट साइज: 8 शेयर

– न्यूनतम निवेश: 14,280 रुपये (ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से)

– रिटेल निवेशक अधिकतम निवेश: करीब 2,00,000 रुपये

एनएसई के आईपीओ की लिस्टिंग कहां होगी?

एनएसई के शेयरों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर होगी।

कितने शेयरों की हो रही है बिक्री?

एनएसई ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से लगभग 12,64,36,650 शेयरों की बिक्री कर रहा है। इस इश्यू का कुल आकार करीब ₹22,562 करोड़ है।

एनएसई GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम)

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक, 16 सितंबर 2026 सुबह 10:57 बजे तक एनएसई आईपीओ का GMP 147 रुपये दर्ज किया गया।

नोट: GMP अनौपचारिक ग्रे मार्केट का संकेतक है। यह आधिकारिक नहीं होता और लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में

1992 में शुरू हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के लीडिंग मल्टी-एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है। NSE एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है जिसमें इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी, डेट सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड सहित कई एसेट क्लास में ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग, मार्केट डेटा, इंडेक्स सर्विस और रेगुलेटरी ओवरसाइट शामिल है।

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बहुप्रतीक्षित IPO 17 सितंबर से खुलने जा रहा है। इश्यू का प्राइस बैंड 1,700–1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और बाजार में इसकी लिस्टिंग को लेकर काफी उत्साह है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]