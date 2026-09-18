NSE IPO Day 2 : देश के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल एनएसई आईपीओ को पहले दिन निवेशकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और इश्यू 43% सब्सक्राइब हुआ था। अब दूसरे दिन भी बोली लगाने का सिलसिला जारी है और सब्सक्रिप्शन में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

अगर आप भी इस मेगा आईपीओ में निवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि दूसरे दिन अब तक कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, ग्रे मार्केट में जीएमपी कितना चल रहा है और आवेदन करने का पूरा प्रोसेस क्या है…

NSE IPO Subscription Day 2: अब तक कितना हुआ सब्सक्राइब?

दूसरे दिन दोपहर 12:57 बजे तक एनएसई आईपीओ को कुल 0.92 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। सबसे ज्यादा दिलचस्पी एम्प्लॉयी कैटेगरी में देखने को मिली, जहां इश्यू 1.27 गुना भरा है। इसके अलावा QIB हिस्सा 1.24 गुना और NII श्रेणी 1.20 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है।

वहीं, रिटेल निवेशकों (RII) की ओर से अब तक 0.61 गुना आवेदन आए हैं। कुल मिलाकर 8.86 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 8.15 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिससे दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन लगातार मजबूत होता दिख रहा है।

NSE IPO GMP Day 2: कितना है जीएमपी?

एनएसई आईपीओ के दूसरे दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। 18 सितंबर 2026 को सुबह 11:37 बजे तक जीएमपी 131 रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले अपडेट के मुकाबले नीचे आया है और ट्रेंड शार्प डाउनवर्ड बना हुआ है।

मौजूदा जीएमपी के आधार पर इश्यू का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 1,916 रुपये माना जा रहा है, जो 1,785 रुपये के कैप प्राइस पर करीब 7.34% प्रीमियम का संकेत देता है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि GMP केवल ग्रे मार्केट का अनौपचारिक संकेतक है और वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे अलग हो सकता है।

ऐसे करें एनएसई आईपीओ में आवेदन

एनएसई आईपीओ में निवेश करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रोकरेज ऐप या नेट बैंकिंग के ASBA प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करें। आईपीओ सेक्शन में जाकर एनएसई आईपीओ चुनें, रिटेल कैटेगरी में आवेदन करें और कम से कम एक लॉट के लिए बोली लगाएं। इसके बाद यूपीआई या एएसबीए के जरिए पेमेंट मंडेट को मंजूर करते ही आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा।

NSE IPO: एक नजर में पूरी डिटेल

एनएसई आईपीओ 17 सितंबर 2026 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और निवेशक 21 सितंबर तक इसमें बोली लगा सकते हैं। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) आधारित इश्यू है, जिसका कुल आकार 22,562 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 1,700-1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया है, जबकि एक लॉट में 8 शेयर होंगे। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,280 रुपये का निवेश करना होगा। शेयरों की संभावित लिस्टिंग 24 सितंबर 2026 को BSE पर हो सकती है।

एनएसई के बारे में

1992 में शुरू हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के लीडिंग मल्टी-एसेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक है।

एनएसई एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है जिसमें इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी, डेट सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड सहित कई एसेट क्लास में ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, लिस्टिंग, मार्केट डेटा, इंडेक्स सर्विस और रेगुलेटरी ओवरसाइट शामिल है।

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सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को वापस लेने पर कोई विचार नहीं कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]