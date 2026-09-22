NSE IPO Allotment: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब अलॉटमेंट पर है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज, 22 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। एनएसई के इस इश्यू को कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

अब निवेशक यह जानना चाहते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं। अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद वे अपना एनएसई आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे कैसे चेक करें…

5.71 गुना सब्सक्राइब हुआ एनएसई आईपीओ, आज अलॉटमेंट की उम्मीद

22,569 करोड़ रुपये के एनएसई आईपीओ को तीन दिन की बोली के दौरान कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। शुरुआत में इश्यू को लेकर रफ्तार धीमी रही, लेकिन बाद में योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) की मजबूत मांग के चलते सब्सक्रिप्शन बढ़ा। खुदरा निवेशकों का हिस्सा भी आखिरी दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।

बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निवेशकों की नजर अलॉटमेंट पर है। एनएसई आईपीओ का अलॉटमेंट आज, 22 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 23 सितंबर को क्रेडिट किए जा सकते हैं, जबकि एनएसई के शेयरों की बीएसई पर लिस्टिंग 24 सितंबर को होने की उम्मीद है।

MUFG Intime India, बीएसई और एनएसई के जरिए ऐसे करें अलॉटमेंट स्टेटस चेक

MUFG Intime India: यह एनएसई आईपीओ का रजिस्ट्रार है। इसके जरिए अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए निवेशकों को रजिस्ट्रार के आईपीओ स्टेटस पेज पर जाकर इश्यू की लिस्ट में एनएसई का नाम सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद PAN, एप्लीकेशन नंबर या डीमैट खाते की जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी जमा करने के बाद अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा। एनएसई पर ऐसे चेक करें: एनएसई की आईपीओ बिड वेरिफिकेशन वेबसाइट पर विजिट करें। फिर Equity & SME IPO bid details को सिलेक्ट करें। Symbol में एनएसई को सिलेक्ट करें। अपना PAN नंबर दर्ज करें और बिड की जानकारी देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। बीएसई पर ऐसे चेक करें: बीएसई की आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस वेबसाइट पर विजिट करें। यहां इश्यू टाइप में इक्विटी सिलेक्ट करें। इश्यू नाम में एनएसई सिलेक्ट करें। पैन नंबर दर्ज करें। इसके बाद अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए सर्च पर क्लिक करें।

यह भी पढ़ें: 50-30-20 से रूल ऑफ 72 तक… क्या आप जानते हैं निवेश के ये 7 फॉर्मूले?

निवेश के लिए बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। कोई इक्विटी में पैसा लगाता है तो कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि कई निवेशक म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस विकल्प में कितना निवेश करना है, यह आपकी जोखिम लेने की क्षमता और आने वाले समय में पैसों की जरूरत पर निर्भर करता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]