पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कुछ सरकारी संस्थाओं को राहत देते हुए उन्हें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) सेवाओं का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी है। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को प्रति सब्सक्राइबर प्रति वर्ष 500 रुपये का निश्चित शुल्क देना होगा।

PFRDA ने 16 जून 2026 को जारी एक सर्कुलर में कहा कि जो सरकारी संस्थाएं PoP सेवाओं का लाभ लेना चाहती हैं, वे निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऐसा कर सकती हैं।

यह कदम PFRDA के 10 मार्च को जारी एक सर्कुलर के कुछ महीने बाद आया है, जिसके तहत कुछ ऑर्गनाइजेशन को एनपीएस के तहत “सरकारी संस्थाएं” के तौर पर रीक्लासिफाई किया गया था।

इन संस्थाओं से उम्मीद की जा रही थी कि उनके पास सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम के साथ सीधे इंटीग्रेट करने और PoP को शामिल किए बिना सब्सक्राइबर से जुड़ी एक्टिविटी करने की टेक्निकल क्षमता होगी।

PFRDA ने यह क्लैरिफिकेशन क्यों जारी किया है? मार्च 2026 के सर्कुलर के तहत, सरकारी एंटिटी के तौर पर क्लासिफिकेशन चाहने वाली एंटिटीज को कई शर्तें पूरी करनी थीं।

इनमें यह पक्का करना शामिल था कि सभी कर्मचारी एक तय कट-ऑफ तारीख से NPS के तहत जरूरी तौर पर कवर हों, किसी भी मौजूदा सुपरएनुएशन फंड एसेट को एक साल के अंदर NPS फ्रेमवर्क में ट्रांसफर करना और PoP पर निर्भर हुए बिना सब्सक्राइबर ऑनबोर्डिंग, कंट्रीब्यूशन अपलोड, शिकायत मैनेजमेंट, विड्रॉल और NPS से जुड़े दूसरे कामों को सीधे संभालने के लिए टेक्निकल और ऑपरेशनल क्षमता डेवलप करना।

हालांकि, PFRDA ने कहा कि कई ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि उन्हें “अलग-अलग ऑपरेशनल ज़रूरतों और रुकावटों” की वजह से PoP सर्विस का इस्तेमाल जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए।

इन रिप्रेजेंटेशन की जांच करने के बाद से रेगुलेटर ने सरकारी एंटिटीज़ को एक तय सालाना फीस पर PoP सर्विस का फायदा उठाना जारी रखने की इजाज़त देने का फैसला किया।

क्या होगा चार्ज?

सर्कुलर के मुताबिक, एक सरकारी एंटिटी “सालाना आधार पर हर सब्सक्राइबर को 500 रुपये का फ्लैट चार्ज” देकर PoP सर्विस का फायदा उठा सकती है।

रेगुलेटर ने यह भी साफ किया है कि चार्ज कैसे दिए जा सकते हैं।

जहां ऑर्गनाइजेशन खर्च उठाता है, वहां कुल रकम आपसी समझौते के आधार पर सीधे PoP को दी जा सकती है। अगर सब्सक्राइबर को खर्च उठाना पड़ता है, तो फीस हर तिमाही व्यक्ति के पेंशन अकाउंट से यूनिट काटकर वसूली जाएगी।

कौन सी सर्विस कवर होती हैं?

PFRDA ने साफ किया है कि सालाना फीस में PoP की कई तरह की सर्विस शामिल होंगी।

इनमें एनपीएस अकाउंट खोलना, सब्सक्राइबर की जानकारी अपलोड करना, कंट्रीब्यूशन भेजना, पेंशन फंड बदलना, स्कीम प्रेफरेंस बदलना, नॉमिनेशन अपडेट, पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट और PoP द्वारा हैंडल किए जाने वाले दूसरे ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

हालांकि, रेगुलेटर ने बताया कि 500 ​​रुपये का चार्ज सिर्फ PoP से जुड़ी सर्विस को कवर करता है और इसमें NPS आर्किटेक्चर के अंदर दूसरे इंटरमीडियरी को देने वाले चार्ज शामिल नहीं हैं।

तुरंत लागू

सर्कुलर में कहा गया है कि बदला हुआ चार्ज स्ट्रक्चर तुरंत लागू हो गया है।

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[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल 16 जून, 2026 के PFRDA सर्कुलर पर आधारित है। यह जानकारी सिर्फ आम जानकारी के लिए है और इसे कानूनी, टैक्स या फाइनेंशियल सलाह नहीं समझना चाहिए। पढ़ने वालों को अपने हालात के हिसाब से गाइडेंस के लिए ओरिजिनल PFRDA नोटिफिकेशन देखना चाहिए या किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। ]